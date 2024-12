10. GIURO

Istinto

[ Sputnik ]

It-pop come Dio comanda. Tra Calcutta e i (grandi) cantautori degli 80s. La band di Giammarco De Massimi ha sfornato uno degli album più interessanti dell’ultima annata musicale, poco da dire. “Roma (Non Mi Chiederai Più”) resta il pezzo più incisivo di una tracklist che scorre via con estrema piacevolezza.

9. UDDE

Diaspora

[ PNR ]

La nostra recensione



Regola vuole che non si debba giudicare un lavoro dalla sua copertina. Beh, nulla di più sbagliato per ciò che concerne “Diaspora” di Udde. Qualità musicale e potenza visiva della cover in questione, infatti, viaggiano di pari passo. Sul fronte musicale, “Elefante Europeo” e (soprattutto) “Luci” riescono a mettere in evidenza tutta la creatività compositiva di un cantautore estremamente versatile.

8. GALAPAGHOST

Live In Arezzo

[ Sputnik ]

Un live, certo, ma anche una vera e propria raccolta riguardante i brani sognanti di un artista maledettamente in gamba. All’interno di “Live In Arezzo” vi è tutto l’immaginario creativo di Galapaghost.

7. FONTAINES DC

Romance

[ XL ]

La nostra recensione

La crescita costante di una band che non ha più bisogno di presentazioni. Un album granitico, centratissimo, dove i Nostri spaziano su più generi spiazzando anche un po’ l’ascoltatore. “Romance” rappresenta la riconferma di un gruppo che non si accontenta di restare ancorato alle proprie radici, ma che prova a spingere il suo sound al di là della propria zona di comfort.

6. BRIGITTE CALLS ME BABY

The Future Is Our Way Out

[ ATO ]

La nostra recensione



Una ventata d’aria nuova, con un piede nel passato e l’altro ben ancorato al futuro. I Brigitte Calls Me Baby hanno realizzato uno dei dischi più belli di questo 2024. Brandon Flowers e Steven Patrick Morrissey convivono all’interno delle 11 tracce sciorinate dalla formazione statunitense. “We Were Never Alive” è l’inno generazionale che non ti aspetti.

5. KENDRICK LAMAR

GNX

[ pgLang / Interscope ]

La nostra recensione



L’hip-hop ha il suo Dio e un album nuovo di zecca da venerare. Sì, perché “GNX” ricolloca Lamar sullo stesso trono su cui siede da circa un decennio. Si tratta di un album immediato, maledettamente accattivante, dove i suoni patinati dei decenni passati si fondono con la poetica urbana del rapper californiano. Un disco da Superbowl.

4. CHARLI XCX

BRAT

[ Atlantic ]

La nostra recensione

La consacrazione (definitiva) di Charli. Il suo personalissimo party pop e sfrenato. “BRAT” è il disco giusto al momento giusto di un artista che prova a reinventarsi ad ogni giro di giostra. “Talk Talk” è un pezzone fotonico. Cos’altro aggiungere?

3. PINHDAR

A Sparkle On The Dark Water

[ Fruits de Mer ]

La nostra recensione

Darkwave, trip-hop, raffinatezza ancestrale. Difficile trovare di meglio nel panorama indie europeo. Cecilia Miradoli e Max Tarenzi, infatti, hanno confezionato un’opera tra le migliori dell’ultimo lustro musicale. “Humans” è un capolavoro per poetica e sound. E i Pinhdar una delle (poche) certezze presenti all’interno del regno delle sette note.

2. THE CURE

Songs Of A Lost World

[ Fiction ]

La nostra recensione



Uno dei miei motti più abusati è La Musica a chi la sa vedere. Signori, Robert Smith è uno che la musica la vede eccome. Altroché. E “Songs Of A Lost World” rappresenta il degno, degnissimo ritorno di una band che ha fatto la Storia. “I Can Never Say Goodbye” è uno di quei pezzoni che riconciliano col mondo, con la vita e con l’universo tutto. Ascoltare per credere.

1. DOECHII

Alligator Bites Never Heal

[ Top Dawg Entertainment/Capitol ]



La new sensation dell’hip-hop a stelle e strisce. Doechii ha realizzato uno degli album più belli del rap mondiale. Flow dinamitardo, testi sarcastici e autoironici, refrain gustosissimi. Insomma, per chi scrive, “Alligator Bites Never Heal” merita ampiamente la corona come disco dell’anno.