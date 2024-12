L’attesissimo film biografico su Bob Dylan, “A Complete Unknown”, sarà finalmente proiettato la prossima settimana in America e per coloro che sono alla ricerca di un capo perfetto da indossare al cinema, Levi’s ha presentato una nuova collezione di abbigliamento ispirata al film.

Denominata “Levi’s Vintage Clothing x A Complete Unknown”, la collezione comprende una giacca e un paio di jeans ispirati ai costumi di Timothée Chalamet, modellati sui veri abiti indossati da Dylan nei suoi primi anni di vita.

La giacca, quotata 1.200 dollari sul sito web della Levi’s, è disponibile in un colore giallo-marrone chiamato “Dig Yourself Brown” ed è realizzata al 100% in pelle. Chi l’acquisterà la riceverà in una confezione speciale, che conterrà anche gli spartiti di “A Hard Rain’s a-Gonna Fall”, una replica della card del video di “Subterranean Homesick Blues”, un fotogramma del film in cui Chalamet indossa la giacca e “note di costume sulla tasca interna che richiamano A Complete Unknown, oltre a segnalare il cambio di abito e la scena in cui il prodotto è presente“.

I pantaloni, in vendita a 495 dollari, sono accompagnati da una cintura in edizione limitata con fibbia a forma di D, da uno spartito di “Girl from the North Country”, da un altro biglietto di “Subterranean Homesick Blues” e da una nota dattiloscritta nel taschino dell’orologio che cita Dylan e recita: “Ti lascerò essere nei miei sogni, se posso essere nei tuoi“.

In un post sul sito web della Levi’s, la costumista Arianne Phillips, ha descritto come è nata la collaborazione. “Mentre cercavo i costumi per il film, ho notato che Bob Dylan ha sempre indossato Levi’s nel corso della sua carriera, sia sul palco che fuori“, ha detto. “Così ho collaborato con Paul O’Neill di Levi’s per aiutarmi a reperire il denim originale Levi’s e a produrre i jeans bootcut 501, oltre a ricreare i jeans Super Slim Levi’s che Dylan indossava nel ’65…con mia grande sorpresa e gioia, ho scoperto che il viaggio di Dylan poteva essere autenticamente tracciato attraverso i suoi Levi’s”.

Una caratteristica dei jeans ispirati a Dylan è l’inclusione di uno spazio apposito su ogni gamba che, nella vita reale, fu creato nei pantaloni del cantante dalla sua fidanzata di allora, Suze Rotolo, in modo che potesse indossare i pantaloni con gli stivali.