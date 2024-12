Giovanissimi (il cantante Matt Molotov ha appena sedici anni), The Molotovs arrivano in Italia ancora senza un album, che uscirà nel corso del 2025, ma con già tanto hype sulle spalle.

Oltre che dal chitarrista e cantante Matt, la band di Londra è composta da sua sorella, la bassista e backing vocalist Issey Carts, titolare insieme a lui di questo progetto, e dal batterista Will Fooks.

Come dicevamo poco sopra, il gruppo britannico ha finora pubblicato una manciata di singoli e il loro debutto full-length, che uscità per Marshall Records, è già attesissimo, ma le esperienze non mancano a questi ragazzi inglesi: in patria stanno già da tempo mandando sold-out venue importanti (ultima in ordine cronologico il Dingwalls di Camden solo pochi giorni fa) e hanno anche già aperto concerti per gente come Libertines, Sex Pistols e Blondie.

Quella di oggi è la seconda delle tre date nel nostro paese, che li vede impegnati sul palco del Covo Club di Bologna che, nonostante la domenica prenatalizia, risponde con numeri davvero eccellenti tendenti al sold-out.

Sin da subito con “More More More” inizia un totale bagno di irresistibile adrenalina e già partono i primi handclapping, sostenuti dalle eccitanti linee di basso disegnate dalla Carts: i coretti sono davvero irresistibili e le melodie rock sembrano perfette per farci iniziare bene queste feste natalizie.

Elegante in giacca e camicia Matt, in t-shirt che celebra il Regno Unito Issey, il duo sa come far divertire i fan bolognesi anche con “Johnny Don’t Be Scared”, un ottimo pezzo punk-pop con sensazioni melodiche davvero azzeccate e riff di chitarra aggressivi che ci ricorda le cose migliori dei primi Green Day.

Non mancano le cover a condire questo ricco set (saranno ben cinque alla fine): anche in questo caso il pubblico emiliano va in visibilio perché la scelta cade su “Should I Stay Or Should I Go”, pezzo dei Clash che non ha certo bisogno di presentazioni e la loro grintosa interpretazione non è assolutamente da sottovalutare.

Dopo “Rhythm Of Yourself”, saltellante ed eccitante, è la volta di “New England” di Billy Bragg, eseguita dal solo Matt con la sua chitarra elettrica: in molti dei presenti si emozionano ad ascoltare la canzone del menestrello di Barking riproposta da un ragazzo di appena sedici anni in una versione molto apprezzabile e piena di emozione.

Si ritorna subito su ritmi alti e un animo punk con “Get A Life”, un nostalgico e vibrante trionfo di chitarre e di intensità, mentre la batteria continua a picchiare duro.

“Satisfaction Guaranteed” è pura eccitazione rock di stampo british e vede il frontman avvicinarsi al pubblico con la sua chitarra, seguita poi da un’altrettanto genuina ed esaltante cover di “Johnny B. Goode” di Chuck Berry.

“No Time No Talk” cita ancora una volta i Green Day con quelle sue melodie punk-pop irresistibili, mentre “Come On Now” ci porta verso la fine del mainset con una strumentazione travolgente e dei coretti incredibilmente catchy.

Ancora il tempo di un breve encore prima di arrivare alla conclusione della serata: The Molotovs, nonostante la loro giovanissima età, hanno dimostrato di avere tanti spunti da cui attingere. L’energia e la qualità non mancano: di sicuro il prossimo anno, dopo che sarà uscito il loro primo album, li vedremo in venue molto più grandi. Long life to rock n’ roll!