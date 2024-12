Ma senti che bello questo nuovo brano dei Marble Raft. “To Have and to Hold and to Break” è la nuova, scintillante anteprima tratta dal loro prossimo album, “Dear Infrastructure”, previsto per febbraio 2025. Olle Söderström e Gabrielle Werme Baker hanno questo splendido gusto pop, tutto nordico dobbiamo dirlo (sono svedesi), che fonde epicità ed euforia a un gusto assolutamente nostalgico e avvolgente. Ne esce un brano trionfale che ti fa venire voglia di cantare e che emoziona tantissimo.

Realizzato nell’arcipelago di Stoccolma, “To Have and to Hold and to Break” mette in mostra il caratteristico suono atmosferico dei Marble Raft anche grazie all’uso di stumenti analogici vintage, tra cui chitarre e sintetizzatori degli anni Settanta.

Spiegano i Marble Raft: “Con To Have and to Hold and to Break volevamo catturare l’essenza di una notte febbrile, un momento saturo di anticipazione e offuscato dall’euforia, il tutto distorto attraverso un filtro di inquietante confusione“.

Non ci resta che aspettare trepidanti questo nuovo album…

