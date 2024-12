10. STILL HOUSE PLANTS

If I don’t make it, I love u

[ Bison Records ]

Il trio britannico crea un lavoro eccentrico e fuori da ogni possibile definizione. L’unità sonora e compositiva della band è quasi perfetta in ogni traccia, dove un rock decostruito e messo a nudo viene accompagnato dalla voce profonda, solenne e rallentata della cantante Jess Hickie-Kallenbach, che riscalda il tono generale del disco (un disco privo dell’accompagnamento del basso). Il lavoro di Finlay Clark alla chitarra (basti prendere “More More Faster”) e di David Kennedy alla batteria (per esempio in “Sticky”) è da applauso. Un disco che potrebbe apparire stravagante all’inizio, ma che se ascoltato bene si scoprirà colmo di bellezza.

9. JACK WHITE

No Name

[ Third Man Records ]

La nostra recensione

Jack White ci ha ricordato come si possa produrre un album incredibile senza che esso sia complicato, avanguardistico o originale. Ogni genere che tocca in questo progetto, blues, punk, rock, garage, è portato al suo massimo e suona meravigliosamente, come se ormai le mani dell’ex White Stripes fossero quello di un mago esperto e infallibile se si parla del suo mondo. La semplicità più potente del 2024.

8. TYLER, THE CREATOR

CHROMAKOPIA

[ Columbia Records ]

La nostra recensione

Senza tanti giri di parole e senza lunghi mesi di noioso marketing, Tyler ci riporta ancora una volta nel suo mondo con “CHROMAKOPIA”. E ancora una volta il suo mondo è veramente il suo: pochi artisti riconosciuti e celebrati come il rapper di LA hanno un modo così distinto e proprio di fare musica. Tra la leggerezza pop e R&B che ricorda certi brani di “IGOR”, la potenza di strofe rappate meravigliosamente e produzioni immacolate che rendono l’album un viaggio dentro la testa del rapper, “CHROMAKOPIA” è un affresco eterogeneo e bellissimo di un artista che da qualche tempo non ne sbaglia una.

7. IDLES

TANGK

[ Partisan Records ]

La nostra recensione

La svolta della band inglese si era già intravista in “CRAWLER”, e qui finalmente esplode in tutta la sua bellezza. Anche grazie al tocco di un veterano come Nigel Goldrich (e al rinnovato Kenny Beats), l’album è delicato, intimo, elegante, potente. Si sente che ogni membro del gruppo è maturato dai tempi (bellissimi) di “Mother”, e questo è sintomo di voglia di fare bene e soprattutto di intelligenza artistica. Il centro pulsante del disco, l’amore in ogni sua forma e esternazione, non è mai banale o noioso ed è cantato nel migliore dei modi da Joe Talbot. Giganti.

6. JPEGMAFIA

I LAY DOWN MY LIFE FOR YOU

[ AWAL ]

Il principe del rap underground torna e scuote di nuovo tutto il mondo dell’hip-hop alternativo. Ormai raggiunti livelli extraterrestri di produzione, JPEGMAFIA riesce a mettersi a nudo come mai prima, alzando ancora di più l’asticella nella propria discografia (e non solo).

5. FATHER JOHN MISTY

Mahashmashana

[ Sub Pop / Bella Union ]

La nostra recensione

Con sole otto tracce, ognuna a suo modo bellissima, Joshua Tillman esce con uno dei migliori dischi nella propria produzione. Sin dalla title track iniziale ogni minuto del disco ti fa felice e vorresti non finisse mai. Ogni traccia è unica e pronta a catturarti all’istante, mentre passi dal pop orchestrale al rock acido, dal funk al grandissimo lavoro vocale di Tillman. Un disco che riesce ad unire eleganza ed epicità come mai prima.

4. ADRIANNE LENKER

Bright Future

[ 4AD ]

La nostra recensione

Adrianne Lenker è attualmente tra le migliori cantautrici al mondo. Negli anni passati l’ha dimostrato di disco in disco con i Big Thief, culminando nel capolavoro del 2022 “Dragon New Warm Mountain I Believe In You”, e anche pubblicando svariati album da solista. Con questo “Bright Future” non fa altro che riconfermarsi. Infatti la cantautrice sembra incapace di scrivere canzoni brutte. Ogni traccia è una poesia bellissima che merita di essere letta e riletta. E l’album, immerso in un lo-fi che lo fa sembrare quasi un disco live, è tanto essenziale e bello quanto serve ad accompagnare la voce della Lenker.

3. CINDY LEE

Diamond Jubilee

[ Realistik Studios ]



In un doppio LP che prende il meglio dagli anni ’60, ’70 e ’80, per due ore Cindy Lee crea pura magia. E’ un viaggio che vorresti non finisse mai, che si rinnova in bellezza canzone dopo canzone. E pensare che all’inizio è stato pubblicato solo su YouTube, come non ricercasse approvazione e fosse un lavoro di poca importanza. Tutto il contrario.

2. JESSICA PRATT

Here In The Pitch

[ Mexican Summer ]

La nostra recensione

Il miglior disco di Jessica Pratt è un capolavoro di delicatezza ed eleganza. La bellezza della sua voce, le chitarre che riflettono l’intimità delle parole, l’uso magnifico di batteria (“Life Is”) e pianoforte (“Empires Never Know”; “The Last Year”): tutto viene portato vicino alla perfezione.

1. THE SMILE

Wall Of Eyes

[ XL ]

La nostra recensione

I The Smile creano con “Wall Of Eyes” un’opera grandiosa. Basta andare ad ascoltare il climax di “Teleharmonic”, l’incredibile melodia vocale di Thom Yorke in “Friend Of A Friend”, l’epopea elettrica di “Bending Hectic” per rendersi conto del livello del trio, che non contenti di questo capolavoro pubblicheranno un altro album qualche mese più tardi. Eppure questa rimane la migliore produzione della band finora.