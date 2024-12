Credit: press

I Doves hanno parlato di cosa voglia dire esibirsi senza il frontman Jimi Goodwin, con il batterista Andy Williams che ha aggiunto di essere “orgoglioso di lui perché sta facendo davvero bene” in merito alla sua sobrietà.

Tutto parte dal fatto che il trio indie rock britannico si è esibito in una serie di spettacoli senza Goodwin, che si è preso una pausa dai live per concentrarsi sulla sua guarigione: “La porta non è chiusa su quel capitolo; devo solo onorare la mia sobrietà e fare ciò che mi serve per mantenerla. Non sono ancora pronto per esibirmi“.

Ora, in una nuova intervista rilasciata al The Guardian, la band, ora incentrata sui fratelli Andy e Jez Williams – ha parlato della vita in tour senza il frontman, con i fratelli che si dividono i compiti vocali in sua assenza.

“Sembrava che Jimi fosse lì in spirito“, ha detto Andy al Guardian a proposito dei loro concerti del mese scorso. “Al momento non è qui, ma fa parte di noi“.

Ha aggiunto che la possibilità di tornare in tour è diventata “piuttosto terapeutica” e che il loro attuale accordo ha funzionato per: “Siamo stati tutti molto provati, ma nessuno ha litigato per questo. Sono davvero orgoglioso che siamo ancora tutti buoni amici“.

Andy ha anche sottolineato che, dopo l’ultima visita a Goodwin, era “orgoglioso di lui perché si sta comportando molto bene” e “si è impegnato nella sua sobrietà“.

A proposito della decisione di andare in tour comunque senza di lui, Goodwin aveva precedentemente rivelato a NME che i fratelli “hanno la mia completa approvazione. Sono assolutamente entusiasta per loro. Vogliono ancora essere musicisti che lavorano e fanno concerti. È parte dell’essere in una band per loro, e lo è anche per me, ma in questo momento non andrebbe bene per me“.

La band pubblicherà “Constellations For The Lonely” nel febbraio del 2025, come seguito dell’album “The Universal Want”. Il primo singolo è stato “Renegade”: