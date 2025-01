I Cure sono tornati l’anno scorso con “Songs of a Lost World”, il loro primo nuovo album in 16 anni, acclamato da critica e pubblico. Ma in una recente intervista al programma Radio X di John Kennedy, il frontman Robert Smith ha rivelato qualcosa di nuovo su un prossimo LP della band: “spero arrivi prima della prossima estate“.

Smith ha raccontato a Kennedy di aver lavorato duramente per terminare il nuovo album che, tra l’altro, contiene anche un paio di canzoni che erano state pensate per “Songs of a Lost World” ma che non sono state poi selezionate. “Nel 2019 abbiamo registrato 24 canzoni per quello che doveva essere un doppio album, e di quelle, otto sono uscite“, ha detto Smith, precisando poi che il nuovo album sarà composto da “probabilmente 10 canzoni“.

Ha proseguito: “Il disco che idealmente si accompagna a Songs Of A Lost World, uscirà, si spera, prima della prossima estate: lo sto ultimando. Devo solo mixarlo. Per certi versi non è così cupo, anche se in realtà contiene probabilmente la canzone più triste di tutte. Ci sono un paio di canzoni che suonavamo dal vivo e che non sono state inserite in ‘Songs Of A Lost World’ e c’è del materiale completamente nuovo che nessuno ha mai sentito. Probabilmente è più vario, credo“.

Per quanto riguarda i brani che faranno parte del nuovo album, Smith ha anticipato “It Can Never Be the Same”, un pezzo che ha debuttato per la prima volta nel 2016 e che Smith ha descritto come una “canzone di dolore… una canzone molto, molto vecchia che abbiamo suonato per molto, molto tempo“. Ha anche nominato “A Boy I Never Knew”, scritta per l’album autointitolato del 2004: “È una canzone triste, ma in un modo completamente diverso. Sono io che canto di un ragazzo morto un milione di anni fa. Sulla morte dell’umanità prima che iniziasse, credo… o qualcosa del genere“.

Ma nella chiacchierata Smith ha anche accennato a un terzo album in lavorazione per i Cure. “Songs of a Lost World è fatto, anche il secondo è praticamente finito, il terzo è un po’ più difficile, si tratta di roba casuale, come roba da studio a tarda notte, ma alcune cose sono davvero buone, solo che sono molto diverse“.