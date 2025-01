Neil Young continua a mettere mano ai suoi vastissimi archivi, ripescando un altro album perduto degli anni ’70, “Oceanside Countryside”, che sarà pubblicato il 14 febbraio via Warner/Reprise.

“Oceanside Countryside” era stato registrato da maggio a dicembre del 1977, prima dell’uscita di “Comes a Time” nel 1978.

Questa nuova uscita in vinile ripristina la tracklist originale prevista, così come i mixaggi originali dell’epoca della registrazione. Il disco è diviso in due parti: “Oceanside” solista (registrato in Florida) e “Countryside” a band completa (registrato a Nashville).

Young ha dichiarato: “Questo album è stato registrato nel 1977 e non è stato pubblicato. Queste canzoni sono i mix originali fatti all’epoca delle registrazioni nell’ordine che avevo previsto per l’album. Ho cantato la voce e suonato gli strumenti in Oceanside in Florida presso gli studi Triad e in Malibu presso lo studio Indigo. Ho cantato e registrato con la mia grande band di amici, Ben Keith, Joe Osborn, Karl T. Himmel e Rufus Thibodeaux al Crazy Mama’s di Nashville su Countryside. Spero che questo tesoro di registrazione originale analogica, registrato da Tim Mulligan, vi piaccia quanto a me. Ascoltandola ora, penso che avrei dovuto pubblicarla all’epoca“.

Tracklist:

Oceanside:

A1. Sail Away

A2. Lost In Space

A3. Captain Kennedy

A4. Goin’ Back

A5. Human Highway



Countryside:

B1. Field of Opportunity

B2. Dance Dance Dance

B3. The Old Homestead

B4. It Might Have Been

B5. Pocahontas

Nel frattempo il buon Neil, dopo aver comunicato che non si sarebbe esibito al festival inglese di Glastonbury 2025, ha cambiato idea, ci sarà.