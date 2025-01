Il libro di memorie di Evan Dando sta finalmente per uscire. Nel 2020, il leader dei Lemonheads aveva annunciato” Rumours Of My Demise” con un’uscita prevista per il 2022. In una nuova intervista rilasciata a The Independent si parla ora di una data definitiva del libro, ovvero il 1° maggio: c’è anche link per il pre-ordine.

L’articolo rivela anche che un nuovo album dei Lemonheads, intitolato “Love Chant”, è stato completato. “È davvero psichedelico e pesante ma anche tranquillo“. In questo caso però non ci sono date di uscita.

Dando ammette di non aver completamente chiuso con le droghe, visto che ancora fa uso di LSD. Dice di essersi disintossicato dalle droghe come cocaina, ‘eroina e ossicodone negli ultimi due anni, dopo essersi trasferito in Brasile e essersi fidanzato, ma non considera gli acidi così male come le droghe di cui ha fatto uso per tanti anni. Parla anche di aver “truffato” il suo medico affinché gli prescrivesse farmaci per l’ADHD, nonostante non avesse una diagnosi di ADHD.

L’articolo parla anche dei Lemonheads live in apertura dei Jawbreaker. I Lemonhead erano stati cacciati dal tour dopo alcuni spettacoli nel 2022, suscitando la rabbia di Dando che in seguito si è scusato. Nel racconto, Dando afferma di non credere che i Lemonheads dovessero aprire per i Jawbreaker: “Erano dei perdenti. Sono andato dal cantante e gli ho detto: “Sei tu il cantante di quella band di cagasotto dei Jawbreaker?”. È bastato questo per essere licenziato dal tour“.