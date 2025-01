Trent Reznor e Atticus Ross hanno conquistato il Golden Globe per la terza volta, vincendo il premio 2025 per la migliore colonna sonora originale per “Challengers” di Luca Guadagnino.

I membri dei Nine Inch Nails avevano già vinto il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale per “The Social Network” nel 2010 e per “Soul” nel 2020. Il duo era in lizza anche per la Miglior Canzone Originale con il brano “Compress / Repress”, ma ha perso contro “El Mal” presente in “Emilia Pérez”.

Per quanto riguarda il futuro, Reznor e Ross stanno realizzando la colonna sonora del prossimo “TRON: Ares”, ma con il loro moniker Nine Inch Nails, segnando la prima nuova musica della band dal 2020. Alla domanda se oltre a “TRON: Ares” ci fossero in cantiere altre novità musicali targate Nine Inch Nails, Reznor ha risposto: “A questo punto tutto è possibile“.

Parlando degli altri premi, segnaliamo il trionfo di “The Brutalist” che fa tris: miglior regia a Brady Corbet, miglior film drammatico e miglior attore per Adrien Brody. Demi Moore, è miglior attrice per “The Substance”. Il già citato “Emilia Pérez”, musical di Netflix che aveva dieci nomination, ha vinto poi come miglior film musical, miglior attrice non protagonista per Zoe Saldaña e miglior film non in lingua inglese.

“Shogun”, serie basata sul romanzo del 1975 di James Clavell, ha vinto quattro premi.