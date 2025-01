L’autunno è movimento. Malinconia verso l’estate passata e un senso di terrore verso l’inverno che verrà.

L’inverno, appunto, è invece immobile. Spietato. Come ci appare a volte l’universo.

Questo inverno, credo, ci sembrerà più spietato di altri per averci portato via un poeta meraviglioso e unico.

Non c’è bisogno che vi dica chi è.

Prendo spunto da una magnifica Top 10 di Gianni Gardon per IFB e introduco questa mia classifica sull’Inverno citando il testo di “L’Universo” degli Scisma.

“L’universo è carne spasima. L’universo è immobile è vuoto ogni pensiero. Inutile descrivere non serve. L’universo è fermo instabile. L’universo accarezzami.

È vana ogni torsione di ogni corpo. In ogni suono in fondo io penso. L’universo è come sentire che chiami. L’universo è stralci di rivista in alba livida.

Nel vento freddo e schiudersi in sogno. L’universo è come sentire che chiami”

10. If Winter Ends

1998, da “Letting Off the Happiness”

“If Winter Ends” rappresenta uno dei momenti più crudi ed emotivamente intensi dei Bright Eyes. Cattura un senso di disperazione, vulnerabilità e tormento.

Sprigiona un’energia grezza, un caos che nasconde una grande urgenza emotiva.

Le note della canzone sembrano partorite proprio dal caos iniziale e si susseguono con aggressività e ferocia.

E com’era nata dal rumore, nel rumore la canzone muore.

“I dreamt I was a soldier fighting in the war / I would have stayed at home in my bed”

9. Lifeguard in Wintertime

2015, da “Describes Things As They Are”

“Lifeguard in Wintertime” mette in mostra l’approccio unico dei Beauty Pill: introspezione poetica, complessità sonora e una sensibilità pop minimalista.

Chitarre delicate, un ritmo pulsante e texture elettronica. Il brano racconta un personaggio solitario, metaforicamente rappresentato come un bagnino fuori stagione, un simbolo di protezione e sicurezza in un momento in cui non c’è nessuno da salvare.

8. Hound of Winter

2011, da “Earth Division”

Solo chi ha provato il freddo nelle ossa può sapere cosa significhi riscaldarsi al fuoco.

“Hound of Winter” si distingue per la sua atmosfera intimista e malinconica, lontana dalle esplosioni sonore che spesso caratterizzano la band scozzese.

La traccia si basa su un delicato intreccio di chitarra acustica e pianoforte, con una produzione che crea uno spazio sonoro intimo e avvolgente. Questo arrangiamento scarno permette di concentrarsi sui dettagli più sottili della composizione e sulla voce, che in questo caso è sorprendentemente presente rispetto al solito stile strumentale della band.

7. Winter Dies

2010, da “Courage of Others”

Amo particolarmente i Midlake. La loro musica è magnetica e affascinante.

“Winter Dies” è una delle loro tracce più evocative. Questo brano è un perfetto esempio della capacità della band texana di combinare elementi del folk progressivo con atmosfere oscure e malinconiche.

I flauti richiamano l’era rinascimentale, i cori aggiungono una dimensione mistica, tutto in “Winter Dies” sembra studiato per trasportarci in un mondo senza tempo dove le stagioni nascono e muoiono e danzano senza soluzione di continuità.

6. Winter in Firelands

1991, da “Worlds in Collision”

“Winter in the Firelands” si configura come una delle composizioni più inquietanti del loro repertorio.

L’atmosfera del brano è glaciale, non solo per il titolo che evoca i rigidi inverni delle Firelands in Ohio, ma anche per l’arrangiamento musicale, che alterna momenti di tensione strisciante a esplosioni di dissonanza. Le chitarre disgregate e i sintetizzatori disturbanti si intrecciano con una sezione ritmica meccanica, creando un paesaggio sonoro spettrale che sembra riflettere il deserto fisico ed emotivo evocato nel testo.

La voce di David Thomas è, come sempre, l’elemento centrale: teatrale, sgraziata e profondamente espressiva, si muove come se stesse raccontando una storia da un altro mondo. Il testo, tipicamente criptico, sembra esplorare temi di isolamento, sopravvivenza e lotta contro un ambiente ostile.

C’è una qualità cinematografica in “Winter in the Firelands” che richiama immagini di paesaggi innevati e desolati, punteggiati da figure solitarie che si muovono nel gelo.

5. Dead of Winter

1998, da “Electro-Shock Blues”

“Dead of Winter” è una delle canzoni più intense e struggenti del catalogo degli Eels. Scritta da Mark Oliver Everett, la traccia è una finestra cruda e sincera sul dolore personale e sull’elaborazione della perdita, temi centrali di questo album profondamente autobiografico.

Musicalmente, “Dead of Winter” è semplice ma devastante. Amplifica il senso di isolamento e intimità, come se l’ascoltatore fosse seduto accanto al narratore, immerso nei suoi pensieri più profondi.

Il testo è una riflessione poetica sul dolore, con immagini che evocano fragilità e resistenza. La metafora dell’inverno come una fase fredda e sterile della vita è potente e universale, ma nel contesto della malattia della madre di E e della morte della sorella, il significato diventa ancora più personale e straziante.

“Standing in the dark outside the house / Breathing in the cold and sterile air”

Pezzo stupendo e ispirato come tutto l’album. Suonato e cantato in stato di grazia.

4. Winter Lady

1967, da “Songs of Leonard Cohen”

Un incontro fugace, un legame intriso di bellezza e di un senso sottile di perdita.

“Travelling lady, stay awhile / Until the night is over”.

Ascoltare questo brano è come osservare la neve cadere lentamente, sapendo che si scioglierà presto: un momento di bellezza silenziosa e fugace.

Pur non essendo una delle canzoni più celebri di Cohen, racchiude tutto ciò che rende il suo lavoro unico.

Esiste una versione altrettanto incantevole interpretata da Will Oldham.

3. Winter

1973, da “Goats Head Soup”

Si tratta forse di una delle ballate più sottovalutate del repertorio dei Rolling Stones.

Musicalmente, “Winter” ha un’atmosfera morbida e avvolgente. L’arrangiamento è dominato dalla calda chitarra di Mick Taylor, il cui lavoro melodico e ricco di sfumature aggiunge profondità al brano. La sezione orchestrale, con archi che si innalzano dolcemente, sottolinea il senso di nostalgia e intimità. La performance vocale di Mick Jagger è sentita e autentica: la sua voce, malinconica e soffusa, trasmette un senso di vulnerabilità raro nei brani della band.

Non gli Stones più conosciuti ma un brano delizioso. Evocativo come solo loro sanno essere. Basta un attimo e ti ritrovi in mezzo ad un ricordo che sembrava sepolto per sempre sotto la neve.

“And it’s sure been a cold, cold winter” e “Sometimes I want to wrap my coat around you”

2. Wintertime Love

1968, da “Waiting For The Sun”

Un valzer dal sapore quasi barocco, con il pianoforte di Ray Manzarek che guida l’arrangiamento con grazia. Un senso di intimità e calore, che evoca l’immagine di un rifugio dal freddo invernale.

“Come with me, dance, my dear / Winter’s so cold this year”

Un piccolo interludio, un gioiello prezioso.

Ave a te, Re Lucertola.

1. Mourned Winter Then

2014, da “I Am the Last of All the Field That Fell”

Brano a nome dei Current 93. Il genio di David Tibet qui incarnato dalla voce di Antony Hagerty. Poesia interstellare. Con una buona scorta di caffè americano e cookies, una coperta calda sulle ginocchia e un’altra buona scorta di kleenex per asciugare le lacrime, passerei tutto l’inverno con questo brano in loop. Magico. Da ascoltare in silenzio, in cuffia, al buio.