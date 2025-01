Nuovo album per zzzahara ovvero Zahara Jaime ex The Simps, Eyedress, U.S. Velvet che dopo “Liminal Spaces” e “Tender” pubblica su Lex Records un terzo lavoro solista dalla genesi piuttosto sofferta, registrato in tre mesi dopo la fine di una relazione sentimentale che aveva spinto Zahara a un isolamento superato circondandosi di produttori e musicisti fidati.

La presenza di Sarah Tudzin (boygenius), Jorge Elbrecht (Japanese Breakfast) del batterista Franco Reid e di Alex Craig ex chitarrista dei Ducktails impreziosisce brani decisamente ben fatti, in equilibrio tra indie – rock, power pop, shoegaze, garage rock con molta grinta e un talento per melodie e ritornelli che viene messo ancora più in evidenza che in passato soprattutto in “It Didn’t Mean Nothing”, “Wish You Would Notice”e “Ghosts”.

“Ho deciso di lasciarmi andare” rivela zzzahara “credo di aver accettato finalmente che non si deve esser perfetti” e in “Head In A Wheel” riscopre il suo lato psichedelico. “Bluebird” è ispirata all’omonima poesia di Bukowski di cui Zahara Jaime apprezza la libertà creativa che è anche una caratteristica di “Spiral Your Way Out”, musica istintiva e terapeutica per l’artista queer di Los Angeles.

