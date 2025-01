credit: press

Dopo aver pubblicato due album nel 2022 e nel 2023 i Jethro Tull sono pronti a tornare con un nuovo disco nel 2025. “Curious Ruminant”, questo il titolo del nuovo album in uscita su Inside Out Music il 7 marzo 2025 a cui partecipano il vecchio tastierista della band Andrew Giddings e il batterista e figlio di Ian Anderson, James Duncan, oltre all’attuale band formata da David Goodier, John O’Hara, Scott Hammond e il nuovo chitarrista Jack Clark.

In concomitanza con questo annuncio la band presenta la title-track, accompagnata da un visualizer creato da Costin Chioreanu:

“Curious Ruminant” è disponibile per il pre-order in vari formati.

Tracklist:



Puppet And The Puppet Master

Curious Ruminant

Dunsinane Hill

The Tipu House

Savannah of Paddington Green

Stygian Hand

Over Jerusalem

Drink From The Same Well

Interim Sleep

Per mesi, dopo l’uscita di “RökFlöte”, Ian Anderson aveva dichiarato che avrebbe intrapreso un nuovo progetto alla fine del 2023. Ha aspettato solo poche settimane prima che le prime idee cominciassero a prendere forma e nel maggio 2024 alcuni brani allo stato embrionale registrati in precedenza con John O’Hara, David Goodier e James Duncan sono diventati il punto di partenza per il nuovo album, che, ora, è realtà.