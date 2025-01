Sempre un piacere ritrovare i The Laughing Chimes, che hanno appena pubblicato il video ufficiale di “Cats Go Car Watching”, un nuovo singolo estratto dal loro prossimo album, “Whispers in the Speech Machine” (in uscita il 31 gennaio via Slumberland Records).

La band riesce a creare, con la magia del suo jangle-pop, la perfetta atmosfera che potremmo definire agrodolce, tanto spensierata quanto malinconica, che ci rimanda dritta agli anni ’80 dei primi Cure o agli Echo & The Bunnymen. Tra jangly e post-punk, ecco dove si trovano i The Laughing Chimes, che zitti zitti piazzano un nuovo tassello per un disco che si preannuncia favoloso.

