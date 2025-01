I Rialto, si proprio loro (!) hanno annunciato il loro nuovo album “Neon & Ghost Signs” e hanno condiviso i dettagli di uno show a Londra.

Prodotto da Tam Johnstone e dal frontman dei Rialto Louis Eliot e mixato da Cenzo Townsend, “Neon & Ghost Signs” uscirà il 25 aprile per Fierce Panda Records e sarà il primo LP del gruppo dopo 24 anni. La band si era infatti dermata con la pubblicaione di “Night on Earth” nel 2001, secondo album che seguiva lo strabiliante esordio omonimo del 1998.



“Neon & Ghost Signs” è disponibile per il pre-ordine in una versione in vinile verde trasparente fosforescente in edizione limitata, un vinile bianco colorato e un vinile rosa neon trasparente in edizione limitata, oltre che su CD e cassetta.

Il primo assaggio dell’album è arrivato con il singolo “No One Leaves This Discotheque Alive”, un brano fortemente caratterizzato dai synth che ricorda la musica da discoteca degli anni ’80, ma non perde quel gusto squsitamente Rialto. Secondo il comunicato stampa, il brano vede Eliot nei panni del “mastino della città di Londra, dove le lenzuola sono macchiate d’oro“.

I Rialto hanno anche annunciato uno spettacolo alla Scala di Londra il 14 maggio. Una prevendita di biglietti sarà disponibile il 15 gennaio per i fan che si iscriveranno alla mailing list ufficiale della band qui e che preordineranno “Neon & Ghost Signs” tramite il loro sito ufficiale.

La vendita generale dei biglietti inizierà il 17 gennaio.

Ecco la Tracklist: