Jim O’Rourke è maestro di sperimentazione e di variazioni sul tema, ne abbiamo traccia nei suoi show e nei suoi dischi.

Il 7 e 8 febbraio prende vita a Padova (grazie al Centro d’Arte dell’Università di Padova, che quest’anno celebra gli 80 anni di attività) un progetto speciale con due serate alla scoperta dei diversi approcci alla musica che O’Rourke ha sviluppato nel corso di una lunga ed illustre carriera fin dagli anni ’90.

7 febbraio 2025 – Auditorium Pollini

Compositions. Biglietti QUI.

Most, But Potentially All* (2024) versione multicanale per tromba e live electronics

Shutting Down Here (2020) versione multicanale per live electronics

Jim O’Rourke – live electronics, composizioni

*Flavio Zanuttini – tromba

In collaborazione con SaMPL – Sound and Music Processing Lab del Conservatorio “C.Pollini” di Padova

Il 7 febbraio all’Auditorium Pollini il programma è dedicato all’attività di Jim O’Rourke come compositore elettroacustico. Nel corso della serata ascolteremo due creazioni recenti, presentate per l’occasione in rare versioni multicanale, grazie alla collaborazione con SaMPL e alla disponibilità dell’impianto sonoro allo stato dell’arte dell’Auditorium Pollini.



8 febbraio 2025 ore 21.00 – Sala dei Giganti al Liviano

Kafka’s Ibiki. Biglietti QUI.



Jim O’Rourke – basso elettrico, elettronica, composizioni

Eiko Ishibashi – piano, elettronica, flauto, voce

Tatsuhisa Yamamoto – batteria

L’8 febbraio, alla Sala dei Giganti, per la prima volta in Europa, ecco il trio Kafka’s Ibiki, gruppo formato nel 2013 da O’Rourke insieme a Eiko Ishibashi e Tatsuhisa Yamamoto, suoi abituali collaboratori in molteplici progetti e dedicato all’esplorazione di quel territorio di confine che attraversa jazz, free music e minimalismo.

Abbonamento per entrambe le serate QUI.

Maggiori info e dettagli QUI.