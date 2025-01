Credit: bandcamp

A ottobre, i Califone avevano condiviso una nuova versione di di “Burn The Sheets.Bleach The Books”, che la band guidata da Tim Rutili aveva già suonato occasionalmente dal vivo, tratta dall’EP “Insect Courage”, registrato in casa nel 2016. Oggi i Califone annunciano un nuovo album, “The Villagers Companion“, in uscita il mese prossimo, per la precisione il 14 febbraio. È possibile ascoltare il nuovo brano “Every Amnesia Movie”, una meditazione sobria sulla tecnologia moderna.

Come un passeggero in un viaggio in macchina, “The Villagers Companion”, a quanto ci dicono le note stampa, offre una prospettiva e una storia uniche da raccontare. Il disco cattura i chilometri che separano la partenza dalla destinazione, le sbiadite soste presso le stazioni di servizio, la statua di un santo di plastica attaccata al cruscotto come augurio di buon viaggio o di fortuna. Incarna l’essenza del viaggio senza l’onere della guida: l’esperienza del viaggio stesso.

Siamo nel cuore della magia di Califone: accordi di pianoforte intrisi di riverbero, fruscii elettronici e strati di rumore sperimentale. Guidato dai testi astratti e frammentati di Tim Rutili – sia strani che familiari – trasmessi attraverso la sua voce calda e consumata, crea un’esperienza tanto evocativa quanto ossessionante. Spesso passa attraverso quelli che sembrano essere gli spazi tra le frequenze radio, le stazioni mai destinate a essere ascoltate. Crepitii statici, loop di feedback e segnali fugaci si trasformano in momenti meditativi, con ogni suono che ha lo spazio per respirare, dipanarsi e brillare in un lento decadimento. Il risultato risuona profondamente, trasformando quello che potrebbe essere rumore in qualcosa di profondo, ipnotico e totalmente coinvolgente.