Credit: Ginger Dunnill

Dopo tre anni esatti dall’uscita di “Put The Shine On“, le CocoRosie torneranno il prossimo 28 marzo, via Joyful Noise Recordings, con il loro ottavo LP, “Little Death Wishes“.

I dodici capitoli del nuovo “Little Death Wishes” raccontano la caleidoscopica storia delle difficoltà generazionali delle donne e delle realtà distrutte delle loro vite, della natura precaria e preziosa dell’essere umano e dell’essere danneggiati dall’amore.

L’album riduce la band di stanza a Los Angeles alla sua essenza più brutale: trasformare il dolore in conoscenza, il rapporto tra sorelle in polemica, la spazzatura in tesoro e tramutare elementi kitsch e cliché in nuove verità. L’ottavo disco del duo è un ricco bricolage di simboli della cultura pop che le CocoRosie modificano secondo il loro senso di temporalità. Contribuendo all’avanguardia, ma allo stesso tempo indifferenti alle tendenze contemporanee, il duo raccoglie i detriti musicali di altri tempi per trasformarli in nuove creazioni dal tono barocco.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Cut Sticht Scar”, accompagnato da un video diretto dalle stesse CocoRosie.

Le novità, però, non sono finite perché le sorelle Bianca e Sierra Casady hanno appena annunciato una data italiana a supporto del loro nuovo LP prevista per il mese di luglio: l’appuntamento con loro è per lunedì 28 alla Casa Del Jazz di Roma. Tutte le info sui biglietti, che saranno in vendita a breve, si possono trovare qui.

“Little Death Wishes” Tracklist:

1. Wait For Me

2. Cut Stitch Scar

3. Yesterday

4. Luckless

5. Paper Boat

6. It Ain’t Easy

7. Nothing But Garbage

8. Least I Have You

9. Girl In Town (feat. Chance the Rapper)

10. No Need For Money

11. Pushing Daisies

12. Unbroken