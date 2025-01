Pete Doherty ha annunciato i dettagli del suo nuovo album solista “Felt Better Alive“, svelando il brano che dà il titolo all’album

In uscita il 17 maggio con l’etichetta Strap Originals di Doherty e supportato da una serie di concerti (no, non c’è l’Italia), il suo ultimo lavoro da solista viene anticipato da una road song dal sapore country:

“Il mio momento di massima fantasia è come nel film Yesterday, dove c’è una sola persona a conoscere le canzoni dei Beatles“, ha detto Doherty a NME. “Prima che quel film fosse scritto e realizzato, avevo questa fantasia quando ero bambino. Guardavo Top Of The Pops con Oasis, Blur e Pulp e facevo finta di aver scritto io le canzoni. È questo il senso del cantare davanti allo specchio con la spazzola per capelli, no? Ho portato la cosa a un altro livello, immaginando che queste persone non fossero mai nate e che il resto del mondo non avesse sentito le canzoni, quindi dovevo renderle note“.

Ha proseguito, parlando del singolo: “C’era una canzone di Townes Van Zandt intitolata ‘Pancho And Lefty’, e ho sempre pensato che fosse la canzone definitiva da scrivere. Ho provato e riprovato a scriverla e riscriverla, ma non si può. “Felt Better Alive”, per me, è la versione inglese di ‘Pancho And Lefty’. Parla dell’anima di un vecchio cowboy rock’n’roller stanco e in viaggio, che cerca ancora di tenere insieme le forze per fare quello che deve fare. Non si può combattere il tempo, sapete. Non si può combattere il tempo. Perdiamo sempre“.

Tracklist: