Credit: Steve Gullick

Lo scorso ottobre i Porridge Radio avevano pubblicato il loro quarto LP, “Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me“, ma già sono pronti a tornare con nuovo materiale.

La band di Brighton, infatti, il prossimo 21 febbraio, via Secretly Canadian / Memorials Of Distinction, realizzerà un nuovo EP, “Machine Starts To Sing“, che sarà disponibile in cassetta e in digitale: si tratta della loro ultima release perché il gruppo britannico si scioglierà alla fine del tour a supporto del recente album.

Gli inglesi spiegano che

l’EP è composto da 4 brani che non siamo riusciti a inserire in “Clouds…”, ma non si tratta di scarti o di B-sides. Sono alcuni dei brani che siamo più orgogliosi di aver registrato e, al momento di scegliere la tracklist dell’album, abbiamo deciso di dare loro una pubblicazione separata e di lasciargli il proprio spazio per brillare.

Il primo estratto è la opening-track “Don’t Want To Dance”, che potete ascoltare qui sotto.

“Machine Starts To Sing” EP Tracklist:

1. Machine Starts To Sing

2. OK

3. Don’t Want To Dance

4. I’ve Got A Feeling (Stay Lucky)