Mi sentivo piuttosto male prima di Natale, sospettando un esaurimento nervoso, ma alla vigilia di Natale le cose hanno preso una brutta piega. Ho passato alcune settimane spaventose in cui sono stato molto malato e non sapevano cosa avessi, ma alla fine ho avuto una diagnosi.

È stato uno shock enorme e, sebbene sia molto chiaro nella mia mente quanto sia grave, è curabile e da oggi inizierò una chemioterapia piuttosto aggressiva per curarla. Sono ricoverata al Barts Hospital, che è leader mondiale nel trattamento della leucemia, e ho ricevuto cure eccellenti dal nostro meraviglioso Servizio Sanitario Nazionale, inizialmente all’ospedale di Canterbury prima di essere trasferita qui al Barts la scorsa settimana. Inutile dire che ho dovuto liberare la mia agenda di lavoro, il che ha significato mettere in pausa molti progetti musicali molto interessanti in cui ero ansioso di impegnarmi. Anche se è un vero peccato, so che continueranno a produrre grandi dischi con chiunque prenda le redini, e auguro loro il meglio.

Non vedo l’ora di tornare in studio nel mio tempo libero per poter lavorare ancora una volta alla musica che mi è cara.

Voglio esprimere la più profonda gratitudine alla mia famiglia, agli amici e ai colleghi che mi hanno sostenuto in questo momento difficile, in particolare a mia moglie Sereen e a tutto il personale del Servizio Sanitario Nazionale che mi ha assistito in modo eccellente. Con affetto a tutti, James