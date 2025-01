Hans Peter Lindstrøm e Christabelle si incrociarono per la prima volta nel 2001, ma riuscirono a mettere insieme un intero album solamente molto più tardi.

Un primo singolo nel 2003, “Music (In My Mind)”, poi un paio nel 2007 (“Let’s Practice” e “Let It Happen”); l’anno successivo “Where You Go I Go Too” esplose e trascinò a lungo Lindstrøm verso altri lidi.

Quando “Real Life Is No Cool” infine arrivò – nel gennaio del 2010 – certamente beneficiò di tutto quell’hype, ma era (ed è) tutt’altro che facile accantonarlo.

Se “Where You Go I Go Too”, attraverso le sue atmosfere diluite, parla soprattutto alla mente ed allo spirito, “Real Life Is No Cool” è roba che prende i piedi, i fianchi, le spalle. Un esercizio fisico e sbarluccicante, con la voce di Christabelle sensualissima e divertita anche quando filtrata e processata, quasi 50 minuti che scorrono tutte le sfaccettature possibili in uno spettro che idealmente va dalla house al synth-pop. Lui Giorgio Moroder, lei Donna Summer: paragone pesantissimo ma rende l’idea.

E pazienza se “Baby I Can’t Stop” plagia Michael Jackson, è irresistibile ed è la cosa più sinceramente Michael Jackson da “Black Or White”. “Let It Happen” è una cover di Vangelis (da “Earth”, 1983), “Never Say Never” manda spezzoni del disco al contrario prima del finale quasi solenne di “High & Low”. Nel frattempo s’è sudato e ci si è innamorati, magari sul groove discendente di “Lovesick” o magari ancora prima, già sul lunghissimo flirt di sequencer di “Ready For What”, al minuto due e tanti saluti alla dignità.

Lindstrøm ha continuato a produrre ottimi album, ma nulla che arrivasse vicino all’uno-due cosmico di “Where You Go I Go Too” e “Real Life Is No Cool”; di Christabelle non si hanno notizie. Questo disco resta lì come un piccolo puntino, ma – per resa e intelligenza – è il miglior prodotto elettropop di quel decennio.

(L’articolo, nella sua forma originale, si trova su ‘Non Siamo di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione)

Pubblicazione: 18 gennaio 2010

Genere: Electtronica

Lunghezza: 47:10

Label: Feedelity, Smalltown Supersound

Produttore: Lindstrøm

Tracklist:

Looking For What

Lovesick

Let It Happen

Keep It Up

Music In My Mind

Baby Can’t Stop

Let’s Practise

So Much Fun

Never Say Never

High & Low