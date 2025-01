Quando si può dire che un disco ci fa impazzire? Quaando non smetteremmo mai di ascoltarlo. Forse questa è la risposta più appropriata. Ci sono dei dischi che adoriamo, ma in certi momenti il loro ascolto ci risulta faticoso se non impossibile. Bene, con il nuovo album dei Prism Shores siamo arrivati ad abbattere questa barriera. Il disco dei ragazzi di Montreal è così irresitibile e coinvolgente che, davvero, gli ascolti crescono in modo esponenziale e non c’è mai”un momento sbagliato”, no, ci sono solo “momenti giusti”, sempre.

Credit: press

La scuola canadese indie-rock è un po’ come quella svedese in ambito indie-pop, sai, quasi a scatola chiusa, che ti sta per arrivare il disco con la D maiuscola, quello che ti farà gridare e sobbalzare, quello che ti inonda di melodie senza soluzione di continuità e tu puoi solo gioire di fronte a tato ben di Dio, così tanto che sembra impossibile. In “Out From Underneath” abbiamo 10 singoli. Sì Sì, avete letto bene 10 canzoni, 10 singoli potenziali, 10 canzoni bellissime, trascinanti ed emozionanti come non mai.

L’arma vincente? Beh, è presto detto, la tavolozza dei colori usati dal quartetto è così ampia e variegata che si rimane senza fiato di fronte a una proposta che sembra non avere limiti in termini di riferimenti. Attenzione. Riferimenti. Perché i Prism Shores non sono la carta carbone di nessuno, non si mettono certo a copiare o imitare, ma è come se, al pari di spugne, avessero assorbito frammenti, stili, andamenti indie-rock dei più variegati e disparati, per poi metterli con personalità e cura certosina nel loro progetto musicale.

Sicuramente possiamo dire che rispetto al precedente lavoro qui i volumi delle chitarre si sono alzati, c’è una cura maggiore per il suono di basso e batteria e, in generale, la band sembra proprio che abbia voluto potenziare il proprio sound. La cosa ha pagato alla grande.

Se dovessi soffermarmi su quanto mi è arrivato in mente ascoltando questo disco penso che farei un elenco lungo e credo anche stucchevole per il lettore, che potrebbe scambiare le mie citazioni per vuoto sfoggio di sapienza. Lungi da me. Mi limito a dire, perché è impossibile non farlo che sono passato dal C-86 e la prima Creation alla Sarah Records, allo shoegaze, scontrandomi e facendo scintille con quel fuzz rock che tanto mi piace nei Wishy o l’immortale power-pop, incrociando pure l’indie rock proprio di scuola canadese degli anni 2000, senza dimenticare eroi immortali come Teenage Fanclub o Pale Saints, per non parlare degli Swervedriver (perché “Weightless” lì va a parare). Ma no Ricky, non esagerare dai. No, no, non esagero, io ve lo chiedo con forza e con passione…mollate tutto ed entrate in questo disco, perdetevi in questi frammenti jangle che poi diventano rumorosi, in queste canzoni che ti viene voglia di “catalogarle” in un modo e poi sfuggono, lasciatevi conquistare da una band che brilla in modo meraviglioso e creativo nel suo estro irrefrenabile.

Che faccio? Vi segnalo qualche brano? Non avrebbe senso. Io oggi impazzisco per “Torniquet” e “Killing Frost”, con la prima che è shoegaze imbevuto di malinconia e la seconda va addirittura sul terreno preferito degli Orchids di casa Sarah Records, non so se mi spiego. Domani per cosa potrei perdere la testa? Mah, forse per l’acceso/spento di “Fault Line” o per quel trionfo assoluto (si dai, si capisce che già la amo) che è “Drawing Conclusions” che è realmente la summa del disco. Poi, come dicevo credo che ogni giorno avrò un mio nuovo brano preferito e questo, signori miei, è bellissimo.

Siamo già all’album dell’anno. Perché no?…Perché no?