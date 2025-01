credit: press

Doppietta italiana per i Queens Of The Stone Age che si esibiranno il 15 luglio al Pistoia Blues Festival (con gli Amazons) e ad AMA Preview, il 16 luglio 2025, a Romano d’Ezzelino (VI) con The Kills e Amazons. Dopo l’inaspettato annullamento del tour europeo dello scorso anno per motivi di salute, Josh Homme e soci sbarcheranno in Italia per due date molto attese.

Biglietti QUI

Acclamati come una delle più grandi rock band dal vivo esistenti, i QOTSA sono composti da Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore. La band torna in Italia per soli due appuntamenti dal vivo dopo la straordinaria partecipazione da headliner agli I-Days Milano 2024. Il loro ultimo album è “In Times New Roman…” uscito nel giugno del 2023.

Sia a Pistoia che a Romano d’Ezzelino sono confermati in apertura i The Amazons, rock band britannica formata da Matt Thomson, Chris Alderton, Elliot Briggs. Il gruppo, considerato una nuova promessa del rock inglese, ha già due album all’attivo in attesa del terzo disco “21 Century Fiction”previsto per maggio 2025. Mentre per la data vicentina saranno presenti anche i The Kills, guidati da Alison Mosshart e Jamie Hince, con il loro rock minimalista e travolgente.

La conferma della presenza dei Queens Of The Stone Age arricchisce ulteriormente la line up di AMA Music Festival annunciata finora, che abbraccia eventi anche prima e dopo i giorni del Festival: il 15 luglio 2025, sempre per AMA Preview, l’alternative band statunitense The Black Keys inaugurerà il palco di Romano d’Ezzelino. Il 21 agosto, nella seconda giornata (Day 2) di AMA Music Festival, sarà il turno degli Electric Callboy, band tedesca tra le più amate del panorama electronicore, per l’unica data italiana del loro tour. Il 28 agosto i Franz Ferdinand, star dell’indie rock internazionale, saranno i protagonisti dell’Extra Date, grande novità del 2025. Ma è solo l’inizio, perché molti altri nomi saranno svelati nelle prossime settimane.

Al Pistoia Blues, per il momento gli eventi confermati sono Blackberry Smoke (10 luglio), Gianna Nannini (13 luglio), QOTSA (+ The Amazons) (15 luglio).