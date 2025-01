Sulla prima pagina del corposo booklet di “Lazy Days – The British Progressive Pop Sounds of 1975″, cofanetto di tre dischi recentemente dato alle stampe dai tipi della Cherry Red Records, giganteggiano in grassetto due citazioni che ben ci descrivono quel che veniva considerato lo stato di salute del rock britannico nell’esatta metà degli anni ’70, quindi pochissimo tempo prima dell’avvio della rivoluzione punk. Una è di Charles Shaar Murray, giornalista del NME, e l’altra è di David Bowie.

Riporto qui per intero solo quella di quest’ultimo, che tanto il succo di entrambe le frasi è il medesimo: L’obiettivo originario del rock’n’roll, quando è nato, era quello di creare un mezzo di comunicazione alternativo, di parlare a nome di persone che non avevano né il potere né il vantaggio di infiltrarsi in altri media o di avere un peso. Ma oggi è diventato solo un’altra divinità vorticosa, che gira intorno a un cerchio che non si esaurisce mai. Il rock’n’roll è morto. È una vecchia sdentata. È davvero imbarazzante.

Sembra incredibile pensare che questa idea di Bowie, estratta da un’intervista da lui rilasciata nel lontano agosto 1975, fosse largamente diffusa all’epoca. L’impressione di molti è che tutto fosse fermo a una situazione di stallo. O, peggio ancora, di aver imboccato la via di una vera e propria crisi senza via d’uscita: la luce brillante degli anni ’60 era ormai distante, nomi pesanti come Led Zeppelin e Black Sabbath pubblicavano i loro ultimi lavori realmente rilevanti e le fortune del progressive andavano inesorabilmente scemando.

Si attendeva solo la grande “botta” in grado di risvegliare il gigante dormiente. Come ben sappiamo, di lì a poco sarebbe arrivata con Sex Pistols e compagnia cantante. In questo caso, però, ci interessa analizzare solo quella breve parentesi d’ombra racchiusa in questo mastodontico box set di quattro ore di durata che include non solo singoli di successo e vecchi classiconi, ma anche qualche brano più o meno oscuro.

Per come siamo abituati oggi, almeno in ambito mainstream, fa strano credere che pezzi come quelli contenuti in “Lazy Days – The British Progressive Pop Sounds of 1975″ fossero considerati da alcuni come gli ultimi chiodi sulla bara del rock. Certo, non è tutto oro quel che luccica, ma di qualità qui ve n’è in abbondanza.

Nessun olezzo di morte, quindi; semmai l’odore sempre gradevole (ma, in alcuni casi, un po’ stantio) di quel sano, vecchio rock che oggi, peccando di presunzione, tanti considerano come roba buona solo per la nostalgia che attanaglia boomer e riccardoni. E se pure fosse? Nel caso vi riconosciate in una di queste due bistrattate categorie, placate la vostra malinconia per i bei tempi andati con queste dieci perle (più una bonus track) tratte dal cofanetto della Cherry Red (del quale, naturalmente, consiglio l’ascolto integrale).

NAZARETH

My White Bicycle

La band scozzese reinterpreta in chiave hard rock questo brano di pura psichedelia originariamente scritto e registrato nel 1967 dai Tomorrow. L’acidissima cover realizzata dai Nazareth, dal piglio scanzonato ma non priva di una certa aggressività, è stata anche un singolo dal discreto successo in UK.

ROXY MUSIC

Both Ends Burning

Tratta da “Siren”, quinto album dei Roxy Music, “Both Ends Burning” è senza ombra di dubbio una delle canzoni meglio invecchiate tra quelle contenute in questo prezioso cofanetto. I synth eterei e il ritmo nervoso, quasi proto-post-punk, ci proiettano verso quel pop all’avanguardia che, di lì a poco, sarebbe esploso nella seminale trilogia del David Bowie berlinese.

10CC

Good News

Una canzone memorabile come “I’m Not in Love” non poteva assolutamente avere una B-side incolore. “Good News” sarà anche un episodio minore nella discografia del gruppo di Stockport ma, nel suo piccolo, resta una preziosa perla del progressive pop più elegante e raffinato. La chitarra acustica in stile bossa nova e gli strati di tracce vocali tipici della band impreziosiscono il tutto.

RICHARD & LINDA THOMPSON

I’ll Regret It All In The Morning

Nella lista non poteva mancare un bel brano di folk acustico in piena tradizione britannica. Più che giusta quindi l’idea di ripescare questo pezzo molto intenso e toccante interpretato dagli all’epoca marito e moglie Richard e Linda Thompson. Tratto da un album intitolato “Hokey Pokey” che, all’uscita, fu assai apprezzato dalla critica.

SWEET

Fox On The Run

Un pezzone glam rock bello caciarone e farcito di tamarissimi sintetizzatori. Gli Sweet avranno anche sfoggiato look improbabili nella loro epoca d’oro, ma senza ombra di dubbio erano avanti coi tempi. Nel 1975, infatti, già proponevano quello che le band hair metal più melodiche avrebbero suonato dieci anni più tardi! Recentemente questo pezzo è tornato in auge grazie all’inclusione nella colonna sonora del film “Guardians of the Galaxy Vol. 2”.

SPARKS

In The Future

Glam rock, pop barocco e proto-punk si fondono in questo brevissimo brano che sprizza energia e vivacità da tutti i porti. “In The Future”, tratta dal quinto album degli Sparks prodotto da Tony Visconti, è una canzone divertente ed elettrizzante che, nonostante l’altissimo tasso di ironia, è più che fedele al suo titolo. Uno spaccato del futuro alle porte.

JET

Nothing To Do With Us

Sulle scene per appena due anni, i Jet (da non confondere con gli omonimo australiani di “Are You Gonna Be My Girl”) hanno lasciato ben poche tracce del loro passaggio nei cieli del glam rock inglese. Restano un solo album (prodotto da un pezzo da novanta come Roy Thomas Baker) e alcune belle canzoni, tra le quali è giusto ricordare l’eccitante “Nothing To Do With Us”. Se vi sembra di sentire somiglianze con la produzione degli Sparks, non vi sbagliate: prima della nascita dei Jet, infatti, due membri del gruppo (il bassista Martin Gordon e il tastierista Peter Oxendale) suonarono proprio con la coppia composta da Russell e Ron Mael.

HEAVY METAL KIDS

Blue Eyed Boy

Di certo non proponeva heavy metal, ma la band guidata dal compianto Gary Holton sapeva darci giù pesante. Il glam rock grezzo e chiassoso di “Blue Eyed Boy” sarà pure anni luce lontano dalla qualità sublime di una “Ziggy Stardust” o di una “Cosmic Dancer”, ma ha comunque il suo perché.

IAN HUNTER

Once Bitten, Twice Shy

Ottenne un grande successo negli Stati Uniti il primo singolo tratto dal debutto solista di Ian Hunter, lo storico cantante dei Mott the Hoople. Anche in questo caso si tratta di glam rock semplice e diretto, aggressivo quanto basta da non mettere in ombra la melodia e un ritornello che più appiccicoso non si può. Alla chitarra c’è Mick Ronson, l’indimenticabile collaboratore di David Bowie del periodo fra “The Man Who Sold the World” e “Aladdin Sane”.

JOHN MILES

Highfly

Non fu una carriera molto fortunata quella del povero John Miles che, dopo una serie di successi nella seconda metà degli anni ’70, svanì dai radar già nel decennio successivo per poi diventare un ospite fisso delle Night of the Proms, tour di musica pop e classica organizzati regolarmente nei paesi del nord Europa. Con “Highfly” il pupillo di Alan Parsons ci regalò però una bellissima pagina di arena rock di gran classe, impreziosita da un sontuoso arrangiamento orchestrale.

DR. FEELGOOD

Back In The Night

Non potevamo concludere questa breve classifica con un brano dei Dr. Feelgood, band simbolo del pub rock che negli anni ’70 visse la sua epoca d’oro. “Back in the Night”, tratta dal secondo album intitolato “Malpractice”, rappresenta un ideale anello di congiunzione fra il rock del passato, ovvero quelli che molti davano per morto già nel 1975, e quello del futuro alle porte. Una via di mezzo tra la tradizione del rhythm and blues delle origini e l’energia del punk più grezzo ed essenziale.