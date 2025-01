Non ci fa impazzire questo nuovo album del buon Magne Furuholmen, che quando veleggia lontano dagli a-ha ci pare seguire percorsi non così memorabili.

Il suo nuovo album si muove piuttosto compassato tra ballate in cui il piano la fa da padrone e qualche mid-tempo dal sapore anni ’80 che però manca di mordente e sopratutto non può fregiarsi di chissà quali melodie memorabili. La voce di Magne poi, spesso carica di auto-tune non fa altro che farci rimpiangere Morten Harket. Non si dovrebbe, figurarsi, questi non sono gli a-ha, ma di fronte a un timbro che si fa monocorde e non sa cambiare marcia, spesso non infondendo brio e passione (ci prova, a tratti, ma il risultato è poverissimo) il pensiero che un “vero” cantante avrebbe potuto dare maggior lustro ai brani è inevitabile.

Sul versante ballatone segnaliamo la sobria e quasi anni ’70 title track, mentre sul versante più synth-pop ecco il buon ritornello di “God Is In The Details”, mentre “Look How Far…” mi rimanda un po’ troppo ai Coldplay. Non mi dispiace la semplicità di “White Horses”, che fa molto “Tempo delle Mele”, e “Time Is On Your Side” è un duetto con una fanciulla che mi ha fatto tornare in mente il mood di “Turns The Light Down” degli a-ha, ma qui la voce di Magne mi mette i brividi di terrrore, giuro, mentre la palma di brano migliore del lotto a mio avviso va a “Giving In To Christmas”, per il crescendo del brano e per una volontà di produrre un suono che sappia toccare corde più emotive, uscendo da un loop generale un po’ piatto.

Passiamo presto oltre…