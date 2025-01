Il prossimo 21 marzo, via Communion / Virgin, Tamino pubblicherà il suo terzo LP, “Every Dawn’s A Mountain”, che arriva a due anni e mezzo di distanza dal precedente, “Sahar”.

Il musicista di origini egiziane nativo di Mortsel spiega:

Proprio come il fuoco può divampare con grande forza, così la maggior parte di queste canzoni sembra esplodere nella propria essenza. Senza preavviso e senza ritegno, hanno richiesto la mia attenzione e hanno determinato il corso dei miei giorni. Si dice che più la fiamma brucia velocemente, più è difficile catturarla. Allo stesso modo, catturare la giusta sensazione durante la registrazione si è rivelato a volte impegnativo. Non mi sono mai avvicinato alla musica in modo concettuale. Di solito scrivere canzoni è più simile a scolpire una scultura che si rivela da sé, piuttosto che sviluppare attentamente un modello già esistente. Tuttavia, dopo i recenti sviluppi della mia vita, ho sentito un’enorme urgenza di costruire un altare metafisico per ciò che era andato perduto. Il risultato finale, anche se a volte eclettico, è il disco più armonioso che abbia mai fatto fino ad oggi, con tutte le 10 canzoni legate dallo stesso senso di onorare e lasciar andare.

Dopo “Babylon” e “Dissolve”, condivise nei mesi scorsi, oggi il belga condivide un altro nuovo singolo, “Sanctuary”, una collaborazione con Mitski.

Tamino racconta:

Due settimane prima della sessione in studio prevista, avevo dei dubbi sul fatto che la canzone in questione fosse abbastanza adatta per un duetto. Ho fatto squadra con il mio amico Alessandro Buccellati (SZA, Arlo Parks) a casa mia a New York, dove, sulla scia dei miei dubbi, abbiamo scritto la musica di ‘Sanctuary’ in poche ore. La mattina dopo ho scritto il testo, ho registrato una piccola demo e l’ho inviata a Mitski, che l’ha apprezzata e, come me, l’ha preferita all’altra canzone. Le ho chiesto se pensava che fossero necessari dei cambiamenti nel testo, ma le piaceva così com’era. Due settimane dopo è venuta in studio, dove ha scritto bellissime armonie e ha registrato la sua parte in mezza giornata.

Di solito scrivo in solitudine e faccio entrare altre persone solo molto più tardi nel processo, quando le canzoni hanno già una forma. Collaborare con Alessandro è stata una rivelazione, nel senso che per la prima volta sento che scrivere in duo produce canzoni che ritengo valgano la pena di essere pubblicate. In questo album, “Sanctuary” è l’unico brano nato da questa dinamica di lavoro. È anche l’ultima aggiunta al disco. Questi elementi, uniti al fatto che la canzone presenta una seconda voce in un disco altrimenti molto personale, rendono il brano un po’ anomalo. Tuttavia, sembra un brano essenziale di questo album. Non lo analizzerò in questa sede, ma basti dire che non riesco a immaginare questo disco senza di esso. A parte questo, ogni volta che sento la voce di Mitski svettare su “Sanctuary” è un momento di commozione, soprattutto se ripenso al periodo trascorso ad Amsterdam, dove ha svettato per molti giorni.