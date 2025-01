Dopo “Real Deal”, Janita pubblica “I Want You I Warn You”, il secondo singolo tratto dal suo decimo album in studio, “Mad Equation”, in uscita a maggio.

“A volte scrivi una canzone su qualcosa di specifico e personale, e finisce per parlare di qualcosa di più grande a causa del momento in cui la canzone si trova“, dice Janita. Questa è la canzone di una donna che dice a qualcuno: “Ti voglio, stai attento”. La canzone non è una minaccia – anzi, è una canzone d’amore – ma sembra che oggi le donne che dicono semplicemente ciò che vogliono e come lo vogliono siano minacciose per alcuni. Per molti, in realtà“.

Come spiega l’artista, il messaggio di “I Want You I Warn You” è un messaggio personale di un’artista donna in un settore maschile e di una donna in un mondo maschile. “Il significato della canzone non è solo nel testo, ma anche nell’impatto delle chitarre, nell’arrangiamento e nella produzione. Si tratta di me, come donna, che prendo in mano le redini della situazione e mi approprio del mio posto in questo mondo. E questo atto – in questo momento – non è solo personale. È politico“.

La canzone è sinuosa, intrigante, con dei richiamki evidenti agli anni ’90. Scivola splendidamente nella sua melodia, sostenuta anche da una ritmica che sembra discreta e invece fa splendidamente il suo lavoro. Le chitarre mescolano dolcezza e tensione. Ci sono venuti in mente i primi Radiohead, ma anche Jeff Buckley.

Con questo nuovo disco, co-prodotto, registrato e mixato da Blake Morgan, Janita continua a dimostrare che, come le contemporanee PJ Harvey e St. Vincent, l’unica formula che le interessa seguire è la sua. “Il titolo Mad Equation parla del tentativo di fare i conti per capire qualcuno. Cercare di valutare qualcuno. C’è una formula matematica chiamata ‘equazione della follia’ che i fisici usano per misurare l’imprevedibilità di qualcosa“, dice Janita. “Credo sia giusto dire che nel corso della mia carriera, la gente ha cercato di capire anche me. Sono la cantante soul bionda dai capelli lunghi? Sono la star finlandese dei teenager? Sono la rock ‘n’ roller alternativa americana? Accidenti, sono proprio un problema. Quindi, forse sono un’equazione folle per alcuni. Beh, con questo nuovo disco il problema è risolto“.

Per ora dei biglietti da visita magnifici.

