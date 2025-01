“Ambition Is Your Friend” è il quarto singolo estratto dall’imminente album “Ticking Haze”, in uscita a marzo 2025, dei Shapes Like People. Una delizia se amate i R.E.M. con queste chitarre jangle super melodiche che scorrono fluide in tutto il brano, disegnando trame irresistibili. Le voci si sovrappongono e si rincorrono con dolcezza e maestria, un brano realmente fuori dal tempo e dalle mode, perché questo sound non passerà mai di moda.

Per chi non conoscesse la band, vi informiamo che Carl e Kat Mann, marito e moglie, sono l’asseportante degli Shapes Like People, band nata per puro caso. Carl, ancora nel gruppo janglepop The Shop Window aveva bisogno di una voce femminile per alcuni demo che intendeva proporre ad altri artisti. Per avere un’idea di come avrebbero potuto suonare, ha chiesto a Kat di cantare e sostituire la sua voce guida, ma poi non è riuscito a separarsi dalle canzoni: Shapes Like People ha iniziato a vivere in quel momento.

