Timothée Chalamet è stato ospite del Saturday Night Live il 25 gennaio e ha interpretato un trio di canzoni di Bob Dylan durante lo show.

Fresco di nomination all’Oscar per la sua interpretazione del musicista in “A Complete Unknown”, l’attore ha eseguito una versione full-band di “Outlaw Blues” dal classico “Bringing It All Back Home” del 1965, per poi passare a “Three Angels” da “New Morning” del 1970, per la quale James Blake si è unito al pianoforte.

Chalamet è tornato più tardi nello show per una versione acustica di “Tomorrow Is A Long Time”, un brano incluso per la prima volta in “Bob Dylan’s Greatest Hits Vol. II” del 1971.