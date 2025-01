“Acts Of Rebellion” il primo album della colombiana Ela Minus è uscito nel 2020 e col suo sound feroce e introspettivo tra dance e elettronica rappresentava un mondo, quello dei club, che stava vivendo momenti difficili causa pandemia. Quattro anni dopo “Día” rielabora quei suoni da una nuova prospettiva.

Credit: Alvaro Arisó

I dieci brani mixati dalla sempre ottima Marta Salogni e col master di Heba Kadry sono fatti di atmosfere sospese e ipnotiche come quelle di “Abrir Monte” ai confini con l’ambient, tra sonorità decisamente vicine al pop elettronico (“Broken”) brani ritmati come “Idols”, altri più grintosi, rumorosi sulla scia di “IDK” o melodici e accattivanti come “QQQQ”.

La voce di Ela Minus versatile, spettrale, spesso modificata da effetti, a volte rabbiosa soprattutto in “I Want To Be Better” arriva nuovamente a toccare ritmi tra dance e techno in “Onwards” restando in bilico costante tra accessibilità e sperimentazione, armonie semplici e complesse sempre con gli amati sintetizzatori in primo piano.

Non ha mai smesso di ribellarsi Ela Minus come dimostrano la martellante “Upwards” e la riflessiva “Combat” uno dei momenti migliori e più ambiziosi di un disco che va alla ricerca di sonorità mai banali che rivelano un lato diverso di una musicista e produttrice di grande poliedricità. Musica luminosa per tempi difficili come lei stessa la definisce.