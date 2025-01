A 25 anni dalla prima puntata, Massimo Coppola porta sui palchi dei club italiani “new:brand:new”, una versione dal vivo del programma di MTV degli Anni Zero, un monologo costruito come una puntata di allora all’interno di una scena che riproduce l’inconfondibile studio. Protagonisti al centro dello spazio saranno i materiali video dell’epoca (frammenti di programma, videoclip, interviste), oggi introvabili, che insieme a momenti inediti, scritti per l’occasione, Coppola mette in scena nel suo stile asciutto, perentorio. Nei nuovi testi Coppola traccia una linea sul punto in cui siamo, un bilancio che va a toccare gli argomenti portanti del suo programma: i rapporti sentimentali, la politica, la musica, la società, il tutto remixato in versione 2025.

“Mi piace definirla un’anti-reunion, in un momento in cui tutti si riuniscono” racconta Massimo Coppola. “Mi dissocio dal me stesso di quel periodo. Mi dissocio da questi 25 anni. Non mi sono piaciuti per niente. Ci dissoceremo guardandoci in faccia però, che dopo 25 anni fa sicuramente più paura, ma avere paura insieme è sempre meglio che consolarsi da soli“

Ripreso da un’unica telecamera fissa, brand:new era il diario di un ventenne milanese mascherato da trasmissione di videoclip. Io:massimo coppola raccontava quasi in diretta – in prima persona oppure al telefono – il suo percorso di formazione sentimentale e politica, la passione per il calcio e la musica, gli studi in filosofia, gli amici e le ragazze, l’odio amore per la Milano degli anni Zero lanciata nel vuoto della postpolitica e dell’economia virtuale, del sushi, della moda, del berlusconismo. Visto sulle piccole tv delle case di fuorisede universitari e nelle camerette di adolescenti inquieti di mezza Italia, brand:new era il notturno segreto condiviso della generazione che partì per manifestare contro il G8 di Genova e impazzì per “Kid A” dei Radiohead, che visse lo shock delle Torri Gemelle e dello shopping all’Ikea.



Solid Bond si occuperà delle prime due date del Tour che poi proseguirà in piazze come Milano, Bologna, Roma e Torino.



21/02 Pordenone – Astro Club. Prevendite QUI.

22/2 Colceresas (VI) – Revolution Live Club a cura di Uglydogs. Prevendite QUI.

7/3 Torino – OGR

11/3 Bologna – Locomotiv

19/3 Roma – Monk

25/3 Milano – Santeria