Dopo il successo dello show in apertura ai Fontaines D.C. dello scorso novembre a Milano, la band britannica dei Wunderhorse torna in Italia per uno show da headliner per portare in tour l’ottimo “Midas“.



Mercoledì 11 giugno la band sarà al Circolo Magnolia di Segrate (MI) per Unaltrofestival Preview

Biglietti, dal 31 gennaio, disponibili QUI.

In prevendita per gli utenti iscritti a Comcerto Family e My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 29 gennaio. Registrati gratuitamente e assicurati i tuoi biglietti! Info su comcerto.it.