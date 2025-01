Gli hazy days dei Vanarin – formazione italo-inglese di cui Indie For Bunnies si occupa da tempo immemore – appaiono tutt’altro che “nebulosi”. Già, perché la terza fatica discografica (intitolata “Hazy Days”, per l’appunto) di David Paysden e soci presenta una band decisamente al suo meglio e in grado di destreggiarsi con raffinatezza sonora nel panorama (vastissimo) dell’universo alternativo internazionale.

Credit: Andrea Benedetta Bonaschi

Provando a scandagliarne gli angoli più reconditi, si tratta di otto tracce in cui i Nostri riescono a spaziare su più fronti musicali senza perdere mai di vista quello che è l’humus pregnante dell’intero progetto. Ovvero, otto brani dalle chiare stimmate glitterate, too classy, pieni zeppi di rimandi all’indie-pop che sbrilluccica e che allo stesso tempo si muove su delle coordinate soul-jazz dannatamente appiccicose.

Pezzi come “Lost” o “Falling Under” trasportano chi ascolta a bordo di un’astronave fatta di pregevoli linee di basso e di gustosissimi refrain che condiscono il terzo album in studio dei Vanarin di un’intensità giammai melliflua. Psichedelici e sofisticati, “What We Said” e “My Circle” rappresentano, forse, i veri e propri highlights di un disco che riesce a mettere in evidenza tutta l’urgenza compositiva di un gruppo che sa maledettamente il fatto suo.

E lo stesso discorso, se vogliamo, vale pure per una traccia come “I Don’t Know”, dove l’ombra (in verità piuttosto flebile) dei Jungle e di Kevin Parker cede il passo al talento strumentale della band in questione. Provando a tirare un po’ le somme, dunque, potremmo definire “Hazy Days” come il disco della definitiva consacrazione per i Vanarin – i cui altri componenti sono Marco Sciacqua (chitarra), Massimo Mantovani (basso) e Marco Brena (sezione ritmica) -. Del resto, talento e ispirazione non mancano di certo alla formazione italo-inglese.

E se a questi aggiungiamo un Sapere musicale davvero fuori dal comune, possiamo incappare nel piacevole, piacevolissimo “rischio” di trovarci al cospetto di uno dei dischi più interessanti dell’anno appena cominciato. Va da sé, naturalmente, che le recensioni pubblicate (e dedicate ai singoli estratti dai Vanarin nel corso dei mesi) attraverso la nostra rubrica dedicata ai “Brand New“, testimonino in maniera evidente la lungimiranza di Indie For Bunnies.

Lunga vita alla buona musica, dunque. E, se permettete, anche a chi la sa raccontare.