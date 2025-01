Credit: Eddie Whelan

I Black Country, New Road tornano con un nuovo album, “Forever Howlong“, in uscita il 4 aprile su Ninja Tune. La band ha fissato anche una data italiana, il 25 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. Biglietti QUI.

L’atteso nuovo disco è stato prodotto da James Ford (Fontaines D.C., Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur) e vede i Black Country, New Road sistemati in una nuova forma in cui i compiti vocali – e la maggior parte della scrittura delle canzoni – sono divisi tra Tyler Hyde, Georgia Ellery e May Kershaw. “L’avere tre ragazze che cantano ha creato una vera e propria linea di demarcazione per l’album“, dice Ellery. “È sicuramente molto diverso da Ants From Up There, per via della prospettiva femminile, e anche la musica che abbiamo fatto lo completa“.

Il primo assaggio è questa “Besties”:

commenta Rianne White:

“Besties è entrata nel mio mondo con una danza di emozioni, con un concetto così chiaro di esplorare l’essenza stessa dell’affrontare il mondo e i suoi ostacoli, per poter ritrovare loro, i migliori amici.

Costruire questa storia insieme alla band mi ha riportato a tanti ricordi, influenzati da un insieme di esperienze della mia infanzia: scrivere lettere e disegnare mappe per la mia migliore amica, fino a creare la nostra mappa personale e una narrazione in stile Sliding Doors, carica di quell’impulso istintivo e dell’intuizione che dice: Devo stare con la mia amica, adesso. Lavorare con Georgia, May e Tyler è stato un vero piacere, soprattutto per le loro performance, in cui sono letteralmente scappati dal più convenzionale mondo del lip-sync, inserendo anche momenti cameo con Charlie, Lewis e Luke.

Con le ginocchia immerse nel fango di gennaio, tra oscurità, campi, angoli di strada e un branco di cani, abbiamo trovato il cuore pulsante di un mondo reso migliore dall’inseguire amore e connessione. Girare in queste condizioni e riuscire comunque a divertirsi è una vera testimonianza della forza di un team straordinario e di un gruppo di persone incredibili! È stato un grande piacere: con questa canzone è stato amore a prima vista… al primo clavicembalo!”

La capacità del gruppo di reagire ai cambiamenti delle circostanze non è dovuta solo alla loro stretta amicizia, ma anche al loro talento, alla loro capacità di adattamento e al loro rapporto di lunga data come musicisti, così ci dicono le note stampa. Un mix di musicisti di formazione classica e autodidatta, i polistrumentisti si sono affermati come band alla fine degli anni 2010, suonando regolarmente al Windmill di Brixton insieme ad amici e coetanei come Squid e Black Midi, e si sono presto ritrovati ad essere etichettati come “la migliore band del mondo” da The Quietus.

“Forever Howlong” è un disco ambizioso e meticolosamente dettagliato che include tutto, dal folk al prog, passando per il pop barocco e tocchi di alt-rock – con cenni a tutto ciò che va da Joanna Newsom a Randy Newman, passando per Fiona Apple e Janis Ian – pur mantenendo quel suono inconfondibilmente unico che solo questa combinazione di musicisti può proporre. Sebbene sia estremamente vario ed esteso, l’album è anche profondamente coeso e focalizzato, in quanto prende tre voci e stili distinti e li intreccia senza soluzione di continuità in un nuovo suono collettivo.

Tracklist:

1. Besties

2. The Big Spin

3. Socks

4. Salem Sisters

5. Two Horses

6. Mary

7. Happy Birthday

8. For the Cold Country

9. Nancy Tries to Take the Night

10.Forever Howlong

11.Goodbye (Don’t Tell Me)