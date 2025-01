Alcuni giorni fa Nick Cave è stato ospite all’interno dello storico programma radiofonico BBC “Desert Island Discs” dove la conduttrice Lauren Laverne chiede agli invitati di scegliere le otto canzoni da portare con sé su un’isola deserta.

Nel corso della chiacchierata Cave ha condiviso la sua passione per Johnny Cash:

C’era qualcosa in Johnny Cash che mi ha davvero catturato. Era la prima volta che vedevo il potenziale della musica come malvagia, fuorilegge e pericolosa. Sembrava un ragazzo pericoloso. Si è vestito di nero e ha iniziato il programma dicendo ‘Ciao, sono Johnny Cash’ e si girava. C’era proprio questa gravità intorno a quell’uomo.

Nella lista delle canzoni citate dall’artista australiano ci finisce pertanto il duetto tra Cash e Bob Dylan, “Girl From The North Country”, affiancato da altri classici senza tempo come “My Father” di Nina Simone, “Something on Your Mind” della folksinger americana Karen Dalton e “It Serves You Right to Suffer” del mostro sacro blues John Lee Hooker.

A sorpresa poi in questi “favourite 8” fanno capolino anche “(I’m) Stranded”, brano punk dei conterranei di Cave The Saints (da Brisbane), ma soprattutto Kanye West con “I Am a God”, pezzo presente in “Yeezus” del 2013.

Cave giustifica così la scelta:

“I Am a God” è diventata stranamente, una specie di canzone di famiglia. I miei figli la adorano, Susie l’adora, io la adoro. È una canzone estremamente giocosa, estremamente oscura e complessa in cui da un lato Kanye si presenta come un dio e poi, verso la fine della canzone, urla di terrore. È una canzone incredibilmente profonda, a mio avviso. Questa è una canzone che apprezzo a livello personale, e in realtà penso che sia semplicemente un’opera d’arte completa e straordinaria.

In un post pubblicato successivamente sul suo forum “The Red Hand Files” Cave svela anche che “I am a God” è il brano che vorrebbe far suonare al suo funerale.

Questa invece la lista dei brani che Nick Cave porterebbe con se su un’isola deserta: