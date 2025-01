L’emergente cantautrice londinese Celeste Madden torna con il suo ultimo singolo, “Lapdog”, esplorazione evocativa e catartica del desiderio e della frustrazione, pubblicato da Sad Club Records. Celeste annuncia anche il suo prossimo EP, “Is It Really Goodnight?” in uscita il 27 marzo 2025, una raccolta di canzoni che riflettono la crescita personale e la dolorosa scoperta di sé nell’affrontare il cuore spezzato.

“Lapddog” sembra una canzone folk imbevuta di sognante dream-pop. E’ come se fosse una canzone registrata sotto acqua, liquida, avvolgente, sommessa ma così suggestiva. Non ha spigoli arrotondati che ci possano ferire, ma ha un bellissimo lavoro sulle chitarre che la rendono davvero magica. La produzione è molto scarna, quasi spoglia, eppure riesce perfettamene a trsmetterci forti emozioni ed è proprio questo il bello della canzone.

Scritta durante un periodo di riflessione personale, la canzone cattura la frustrazione di rendersi conto dei modelli tossici di una persona vicina. “Si tratta di vedere come qualcuno tratta te e chi gli sta intorno, e il momento in cui finalmente decidi che non sarai più il suo passivo ‘cagnolino‘”, spiega Celeste. “È stato un momento di vera chiarezza per me: resistere alla sensazione di non essere in grado di difendere se stessi“.

“Volevo che la canzone sembrasse tranquilla in superficie, ma piena di emozioni non dette nel profondo“, aggiunge Celeste. “È confortante ripensare alla canzone ora, sapendo che sono cresciuta oltre quel sentimento“.

L’EP è stato scritto in rapida successione durante un periodo di turbolenza emotiva. “Mi sentivo come se non riuscissi a superare una cosa senza che arrivasse quella successiva, così ho scritto canzoni mentre la affrontavo“, racconta l’autrice. “È molto sincero e mi cattura mentre elaboro il dolore in tempo reale“.

