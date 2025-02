Il ritorno di Anna B Savage si mostra all’insegna di un cambiamento che attraversa tutto l’album, un cambiamento che viene espresso con sincerità e con una sempre immutata ispirazione che si traduce in una conferma che non sorprende o spiazza quelli che come me la seguono dai suoi inizi con la necessaria attenzione e nel mio caso con una certa ammirazione.

Credit: Press

Il suo album precedente “inIFLUX” aveva mostrato la cantautrice ancora alle prese con relazioni sbagliate ed inquietudini ma che rispetto all’esordio a “A Common Turn” sembrava aprire qualche spiraglio di serenità, dal punto di vista musicale, pur mantenendo le caratteristiche del suo sound, era caratterizzato dalla presenza di Mike Lindsay mente dei Tunng, usciti proprio lo stesso giorno di “You and I are Earth” con il loro tanto atteso ritorno, che si faceva sentire.

Quella tra Mike e Anna è stata una collaborazione particolarmente riuscita, l’elettronica, la chitarra e la voce si erano combinate in un album spettacolare che poi aveva avuto un seguito con il lavoro in solitaria di Mike Lindsay “supershapes volume 1”, che aveva visto la significativa partecipazione di Anna.

C’era quindi una certa curiosità di vedere come sarebbe stato affrontato il suo terzo album e quello che mi sono trovato ad ascoltare ha confermato come ci sia qualcosa di magico in questa ragazza, ancora una volta si racconta con testi e musica mostrando questa volta una specie di celebrazione di una ritrovata serenità fatta di sentimenti e di luoghi.

“You and I are Earth” è un album dedicato al suo innamorato e all’Irlanda, luogo dove si è stabilita su una città che si affaccia sul mare (“Donegal” è il brano a lei dedicato), in questi luoghi Anna ritrova se stessa e un rapporto con la natura in cui Anna si immerge (come anche la cover dell’album sottolinea) e riporta nella sua musica attraversata dai rumori della natura ottenuti o con registrazioni o con gli strumenti che simulano il mare e versi di animali.

La sua natura più folk viene espressa con brani deliziosi accompagnata da una band di musicisti in gran parte irlandesi ( con varia strumentazione classica tra archi e strumenti a fiato) tra i quali Anna Mieke (voce in “Agnes”), Kate Ellis e Caimin Gilmore (Crash Ensemble), Cormac Mac Diarmada (Lankum) e la produzione di John “Spud” Murphy (produttore di band come Lankum, black midi).

Il primo brano “Talk to Me” inizia proprio con il rumore del mare per poi entrare la chitarra e la voce deliziosa di Anna che ci sussurra e ci introduce con una certa familiarità al suo sound così avvolgente, seguita da “Lighthouse” che traccia il luogo della serenità in un brano coinvolgente e assolutamente commovente nella sua naturale bellezza.

Il piacere dell’ascolto è continuo tracciando un percorso melodico irresistibile anche grazie ad arrangiamenti stupendi che completano le composizioni di Anna in maniera precisa e ricercata, come nella successiva “Donegal” sincera e incisiva, ma tutti i brani appaiono riusciti e ispirati nei quali ritroviamo tutta la capacità espressiva di una delle migliori artiste in circolazione.

Tra le mie preferite sicuramente “I Reach for You in My Sleep” per come si apre in un ritornello che ti fa stringere il cuore e la title track “You & i are Earth”, una dolcissima canzone d’amore quasi sussurrata dalla potente voce di Anna che traccia una melodia irresistibile e intensa, pezzo stupendo.

Anna si supera e ci regala un album meraviglioso che ha una sua linea precisa, una dolcezza che ti cattura, una sincerità che te la fa sentire vicina come un’amica che non senti da tempo ma che ritrovi serena e stupenda più che mai, un grande album per una delle migliori cantautrici in circolazione.