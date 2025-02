Credit: 2B Photo Lab

Il collettivo internazionale O.R.k annuncia il nuovo lavoro “Firehose Of Falsehoods“. L’album, il loro primo dopo l’apprezzato “Screamnasium” del 2022, uscirà per Kscope il 21 marzo e sarà disponibile su LP in vinile verde Coke-Bottle, LP in vinile nero classico, CD e in digitale. L’annuncio segue l’uscita dei nuovi singoli “Blast Of Silence”, “PUTFP” e, più recentemente, “Mask Becomes The Face”.

Gli O.R.k hanno condiviso il loro nuovo singolo “The Other Side”. Riguardo al brano, il bassista e autore Colin Edwin ha dichiarato: “Mostra il lato più duro e muscolare degli O.R.k. ed esplora l’equilibrio tra il controllo e la resa nei momenti più difficili della vita. La dinamica e la scrittura della canzone esplorano la difficoltà di affrontare le sfide a testa alta quando non ci sono opzioni chiare disponibili, quando non c’è niente e nessuno a indicarci la strada da seguire.”

E continua: “Il testo di The Other Side racconta la necessità di mettere da parte i pensieri negativi e di ascoltare quegli impulsi interiori e istintivi per affrontare le incertezze della vita. The Other Side vede anche la partecipazione del chitarrista Giuseppe Negri, che aggiunge ulteriore potenza al riff incisivo“.



Tracklist