Credit: Fabio Campetti

Festival fresco fresco in quel del Bellezza, usufruendo appieno del doppio palco della location a cavallo di via Ripamonti, per una piccola maratona underground tutta d’un fiato.

Rassegna Psychodelice, marchio di fabbrica e brand consolidato, veterano delle kermesse genuine, che porta in superficie tanta qualità.

Protagonisti di questo primo appuntamento datato 2025, oltre ai capofila e sempre apprezzati Bachi da Pietra, gli altrettanti storici Giobia, il solitario Black Snake Moan, la nuova sensazione scozzese in area post punk Soapbox, impegnati nel loro primo tour italiano, quindi apertura affidata ai Huge Molasses Tankexplodes.

Si parte proprio intorno alle 20, come dire: non c’è tempo da perdere, visto il piatto ricchissimo da gustare fino in fondo, quindi sono, appunto, gli Huge Molasses Tankexplodes nella sala principale ad aprire le danze.

Sono milanesi, fanno psych rock, come sempre, tra i leit motiv della serata, e lo fanno benissimo, con ritmi ossessivi incalzanti e geometrici, confesso che non li avevo mai sentiti e si riveleranno una delle sorprese di questa edizione, suonano circa venti minuti da veri padroni di casa, non ci poteva essere inizio migliore.

Tempo di due chiacchiere veloci, e la staffetta prevede che Black Snake Moan sia già pronto in palestra Visconti per il suo set nel basement, in solitaria, il suo è un folk elettrico a tinte scure, totalmente autogestito, tra chitarre, cassa e rullante. Minutaggio più dilatato, una mezz’ora convincente e autoritaria, con personalità e ottimi brani.

Si ritorna up, per i Gioba, che sono uno degli orgogli nazionali, ancora psych rock e ancora da manuale, con gusto e talento. Anche loro giocano in casa, ma sono uno di quei progetti da esportazione, come esempio all’interno di un mondo tutt’altro che scontato.

Suonano quaranta minuti, lo fanno con il coltello tra i denti, diciamolo senza paura, sono uno spettacolo, per palati fini, per chi ama la musica suonata e libera, quanto quella di qualità. Rispetto ai dischi più prodotti e smussati, nella dimensione live, il sound è più grezzo e diretto, senza fronzoli, più hard rock che psichedelia. Internazionali.

Si ritorna nel basement per assistere ai Soapbox, nuova senzazione scozzese, più punk hardocore, che post punk, ma anche post punk, scusate il bisticcio di parole, per dire che siamo, anche qui all’interno della scena da pieno revival, che sta incendiando i palchi di tutta Europa, da 5/6/7 anni a questa parte. Io qualche fiche la scommetterei anche sui Soapbox, perché, oltre ad essere un piccolo satellite degli Idles, buttano sul piatto una serie di singoli, che centrano il bersaglio, “Yer Da” e “Fascist Bob” hanno, anche dopo pochi ascolti, quelle peculiarità da inni di genere.

Dal vivo, come tanti colleghi, nonostante siano un’ira di Dio, aiutati, come dire, da un genere che si presta benissimo a performance stralunate, risultano, a mio parere, ancora in work in progress, danno tutto sia chiaro e non manca nulla in ottica entertainment, però, arrivati a questo punto, e com’è normale che sia, per gli ultimi arrivati, per generare un effetto sorpresa e magari anche un cospicuo passaparola, serve quel qualcosa in più. Detto questo, divertimento a profusione.

Tempo di fare le scale che i Bachi da Pietra hanno già attaccato le prime note di “Meno Male” dall’ultimo bellissimo disco uscito alla fine del 2023, che li ha visti impegnati in tour lo scorso anno, progetto veterano di Giuseppe Succi e Bruno Dorella, ensemble che non ha più bisogno di presentazioni, siamo veramente nel gotha di quello che significhi musica di qualità, ricerca sonora e percorso, volutamente, pieno di spine per renderlo sempre curioso e senza mai accontentarsi. Performance di repertorio con la medesima setlist del tour di “Accetta e continua”, l’ennesimo di una carriera ai piani alti della musica che conta.

Si chiude così questa edizione dello psichedelica festival, poco meno di quattro ore di grande musica.