Ci ha fatto attendere il buon Andreas Jonsson, (ovviamente accompagnato da Amanda Åkerman e Lisle Mitnik), per dare un seguito al pregevole From Paris With Love, datato 2018. Gli Alpaca Sports sono tornati e lo fanno con le pregevoli caratteristiche di sempre ma anche qualche ottima freccia in più al proprio arco. Proprio con Andreas parliamo del nuovo album “Another Day“, senza privarci di una bella sorpresa, proprio nel finale.

(L’intervista, nella sua forma originale, è contenuta su Rockerilla 533 di gennaio 2025)

Ciao caro Andreas, come stai? È passato molto tempo dall’ultima intervista. Nel frattempo ti sei anche sposato. Il matrimonio ti ha cambiato un po’?

Ciao Riccardo! È un piacere parlare di nuovo con te e spero che tu stia bene! Sì, ora sono un uomo felicemente sposato! Dopo dieci anni insieme ho sposato l’amore della mia vita, Cristina Quesada. Un bel matrimonio tradizionale spagnolo sull’isola di Fuerteventura. Non sono ancora sicuro che il matrimonio mi abbia cambiato, a dire il vero, ma è una bella sensazione guardare l’anello sulla mia mano destra e ricordarmi sempre di quel bellissimo giorno.

Il nostro produttore Ian Catt mi ha chiesto scherzosamente se ora nasconderò l’anello nei nostri futuri video musicali (come facevano i Beatles), ma io lo tengo ben visibile, haha.

L’ultimo album degli Alpaca Sports è datato 2018: ora è il 2024. Onestamente, ci sono stati momenti in cui hai pensato che forse questo album non sarebbe mai arrivato o hai sempre avuto fede?

No, ho sempre avuto fiducia e sapevo che alla fine sarebbe uscito. Dato che registriamo l’album in diversi studi sparsi per il mondo, siamo anche più influenzati da circostanze che non possiamo controllare. Quindi, abbiamo dovuto adattarci alla nuova realtà e trarne il meglio. Molte circostanze diverse hanno contribuito a far sì che il lavoro sull’album durasse più a lungo di quanto avessimo pensato, ma ci hanno anche dato più tempo per lavorare sulle canzoni e dare loro quel pizzico di magia in più.



Cominciamo dalla copertina: Ray Kimura, con il suo disegno, ci dà anche l’ennesima prova che Lisle Mitnik si è ufficialmente unito a te e Amanda negli Alpaca Sports. Spesso nelle foto promozionali siete in due, ma gli Alpaca Spots sono un trio, giusto?

Lisle è ormai un membro da quando è uscito l’EP “When you need me the most” su Elefant Records nel 2015 e siamo io e Lisle a scrivere le canzoni insieme. Se ci pensi Lisle è presente in modo evidente anche sulla copertina di “From Paris with Love”. C’è da dire che lui vive a Portland, negli Stati Uniti, mentre io e Amanda viviamo a Göteborg, in Svezia, non è facile per lui partecipare alle foto e ai video. Per questo motivo, credo che molte persone abbiano frainteso la natura del gruppo per molti anni.



Un disco sul cambiamento e su come il cambiamento influisce sulle nostre vite. Tante cose cambiano continuamente intorno a noi, nel bene e nel male, ma, Andreas, permettimi di dire che forse l’obiettivo degli Alpaca Sports non è mai cambiato nel corso degli anni: fare canzoni pop orecchiabili, immediate, con ritornelli che ti entrano subito in testa. Mi sembra che questo obiettivo sia rimasto invariato in tanti anni, cosa ne pensi?

Hai sicuramente ragione e questo album prende la nostra ricetta originale e cerca di migliorarla e modificarla ancora di più. Penso che nel complesso questo album abbia un tema più centrato, in cui i testi e la musica viaggiano nella stessa direzione con un obiettivo specifico. Ma alla fine della giornata, tutto si riduce al songwriting, e qui Ian Catt ci ha aiutato molto. Ci ha dato molte indicazioni sulla struttura delle canzoni e sugli arrangiamenti per dare alle canzoni una scintilla in più, soprattutto per quanto riguarda gli arrangiamenti vocali. Un enorme ringraziamento va anche alla Elefant Records per aver sempre creduto in noi e per averci sempre dato amore e le migliori condizioni.



Ian Catt, lo hai appena nominato: ormai lui vi conosce molto bene. Molti gruppi che ho intervistato dicono che a volte cambiare produttore è utile per aiutare la band a proporre qualcosa di nuovo. Nel vostro caso, però, si tratta di una collaborazione duratura e fruttuosa. Ian è ancora molto esigente con voi?

Scherzosamente dico che lavorare con Ian è come fare doping per gli Alpaca Sports, e credo che questo sia ancora più vero per questo album. Ci sfida sempre a portare le canzoni a un livello superiore, ma anche a non cadere nel trip di fare sempre lo stesso album. In questo album ha anche partecipato al processo di scrittura delle canzoni, come ho detto, aiutandoci con alcune strutture e arrangiamenti: soprattutto ci capiamo sempre e parliamo la stessa lingua musicale, quindi è sempre molto stimolante, soddisfacente e divertente lavorare con Ian!



Chi suona la batteria in questo disco, Andreas?

Hampus Öhman-Frölund è il nome del batterista degli Alpaca Sports, che ha suonato in tutti i dischi fin dall’album di debutto “Sealed with a kiss”. Vive a New York e registra la batteria nello studio di Gary Olson dei Ladybug Transistor.



Il disco inizia e finisce con due canzoni che contengono già nel titolo la parola “domani”. Non credo sia un caso…

Hai ragione. È stato intenzionale. Come ho detto, molti dei temi lirici delle canzoni di questo album sono legati tra loro. Credo che il modo migliore per descrivere la relazione tra le due canzoni che potremmo chiamare “Tomorrow” sia che, se “Tomorrow I’ll Be Fine” è un pensiero di speranza per il futuro, “If Tomorrow Comes” è una dichiarazione di chiusura.

Tra l’altro “Tomorrow I’ll Be Fine” è davvero una delle vostre canzoni, melodicamente parlando, più belle di sempre. Ottima idea quella di farla uscire come primo singolo…

Grazie mille! Sono sicuro che gli ascoltatori di Alpaca Sports non pensano che differisca così tanto dal suono tipico di Alpaca Sports. Ma per me è un grande cambiamento con la drum machine nelle strofe e le chitarre distorte. Ma sono contento che alla gente piaccia così tanto!



“Always On My Mind” si avvicina al sound dei Red Sleeping Beauty, con cui hai collaborato, insieme a Cristina. Come vi siete trovati con questo sound più ballabile? A proposito, come è nata la lunga collaborazione con la band svedese?

In origine era stata scritta più come una canzone Alpaca “normale”, con me alla voce e una canzone più guidata dalla chitarra. Ma quando ho inviato il demo a Lisle si è divertito a sperimentare, ed è finita meglio così, con Amanda alla voce e la musica che flirta con gruppi come Saint Etienne, New Order, Pet Shop Boys e Red Sleeping Beauty. Per quanto riguarda la collaborazione, beh, sono sempre stato un grande fan delle band di Niklas, Acid House Kings e Red Sleeping Beauty e nel corso degli anni ci siamo sempre tenuti in contatto e abbiamo collaborato in modo divertente. Per esempio, gli Alpaca Sports e gli Acid House Kings avevano pubblicato insieme uno split 7″, i Red Sleeping Beauty avevano realizzato una cover del nostro singolo di debutto Just for fun e ora io e Cristina abbiamo avuto l’onore di duettare per il loro singolo estivo “Canciones de verano”. A novembre mi sono unito a loro sul palco del Malaga Popfest cantando questa canzone con Cristina e spero che in futuro potremo collaborare ancora di più!

“Autograph” ha una bella storia alle spalle, legata alla squadra di calcio Örgryte Idrottssällskap. Parlaci di questa tua passione calcistica (che non conoscevo!) e anche del video della canzone, che so essere stato molto emozionante per te…

Fin da quando ero bambino sono stato un grande sostenitore di questa squadra e la canzone è nata quando mi sono ricordato di come, da piccolo, negli anni ’90, mi mettevo fuori dallo stadio con mia madre ad aspettare i giocatori con un blocchetto di autografi in mano. I miei più grandi eroi sono sempre stati Sören Börjesson, Agne Simonsson e Marcus Allbäck. Tre icone della squadra.

Siamo stati quindi molto felici e orgogliosi quando Sören ci ha detto che gli era piaciuta la canzone e che voleva partecipare al video. Un venerdì sera di fine agosto, io e il regista Jonas Börjesson (che non è parente di Sören) ci siamo incontrati con lui su una bellissima spiaggia di Göteborg. È stato davvero un sogno che si è avverato per me giocare a calcio con lui e parlare della squadra ÖIS e della vita. Ma purtroppo Sören non ha potuto vedere il video che abbiamo girato insieme. È morto il 26 settembre all’età di 68 anni. Avremmo dovuto pubblicare la canzone a gennaio, ma abbiamo deciso di anticipare l’uscita del singolo in suo onore.

Il video e la canzone hanno un significato ancora più speciale per me dopo tutto quello che è successo. Ora mi sembra incredibile che siamo riusciti a passare quel tempo insieme, a registrare quel materiale sulla spiaggia alla fine di agosto e a vedere Sören felice, mentrefaceva il suo famoso footwork. Nel video compare anche Marcus Allbäck, un altro mio eroe d’infanzia che, come me, è cresciuto ammirando Börjesson.



Sai che “Bluebells”, secondo me, è una delle canzoni più dolci che tu abbia mai fatto? Come è nato questo delicato arrangiamento?

Sono davvero felice di sentirlo! È una canzone che significa molto per Lisle e per me, ed è una canzone in cui Lisle mi ha davvero sorpreso con un arrangiamento completamente nuovo quando mi ha rimandato il demo. Si è ispirato alla canzone “Kilburn Towers” dei Bee Gees, che le conferisce un’atmosfera molto bassa con le chitarre acustiche e i flauti Mellotron. Ian Catt ha preso quella canzone piuttosto semplice che Lisle e io avevamo scritto e l’ha portata a un livello superiore con tutte quelle armonie vocali.

“Break My Heart” ha un uso molto bello delle voci, sembra quasi di tornare agli anni ’50, cosa ne pensi?

Credo che l’idea iniziale di Ian Catt per questa canzone fosse che Amanda e Cristina (che canta le voci secondarie in questo album) condividessero tutte le voci e e suonassero come una versione femminile dei Beach Boys. Ma alla fine abbiamo mescolato le voci e sono molto contento di come è venuta fuori! La canzone tratta del primo amore e l’arrangiamento si adatta perfettamente a questo argomento.



Anche “Waiting For The Right Time” presenta, a mio avviso, un ottimo lavoro vocale. A questo punto, dossiamo dire che, forse, in questo disco l’attenzione all’aspetto vocale è stata ancora più alta e curata che negli altri album?

Penso che tu abbia ragione! Come ti dicevo, i ritardi dei lavori sull’album ci ha dato più tempo per concentrarci sulle voci e sugli arrangiamenti vocali in generale e ci ha anche permesso di registrare le voci nei nostri studi in Svezia/USA, il che probabilmente ci ha fatto sentire un po’ più rilassati, potendo registrare tutte le volte che volevamo, senza avere una scadenza. Inoltre, Cristina, Lisle e Ian hanno cantato come coristi in questo album, il che dà un sapore in più alle canzoni (pensa che anche la figlia diIan, Georgie, canta come corista in “If tomorrow comes”).



Quanto è bello il finale proprio di “If Tomorrow Comes”. La canzone sembra finita e invece c’è un finale che riprende vigore. Mi è piaciuto molto…

Grazie! È stata un’idea di Lisle. Non perde mai l’occasione di inserire qualche riferimento alla musica classica, e sapendo che questa canzone avrebbe probabilmente chiuso l’album, ha voluto inserire un momento nascosto per gli ascoltatori attenti che funge un po’ da ripresa della canzone.



Guardando all’album ora, finito, c’è ancora qualcosa che ti sorprende?

Sì, credo che la cosa che ci sorprende di più sia il fatto che, nonostante sia stato scritto in un periodo di tempo molto lungo, tutti i testi e i temi hanno finito per legarsi insieme (quasi involontariamente). Per alcune delle canzoni scritte all’inizio, mi chiedo se avessimo una sfera di cristallo per vedere le nostre vite future e dove saremmo potuti arrivare anni dopo, perché i testi sono estremamente profetici in questo senso.



Grazie ancora per la tua gentilezza, caro Andreas. L’ultima domanda non è per te, ma per la tua adorabile moglie Cristina, di cui ho sempre un bellissimo ricordo per la sua gentilezza nel rispondere alle mie domande sul suo album “Dentro Al Tuo Sogno“. Cristina stai preparando un nuovo album? Ah, avevo una curiosità su di voi… ma dove vivete? Nel freddo svedese o nel caldo spagnolo?

Cristina: Ciao Riccardo! Grazie per le tue gentili parole! In questi ultimi mesi mi sono concentrata su alcune collaborazioni divertenti come quella con i Red Sleeping Beauty e, naturalmente, sulla registrazione dei cori per gli Alpaca Sports e sulla preparazione di alcuni concerti per l’anno prossimo (sarò nel tour spagnolo dei The Pains Of Being Pure At Heart, aprendo le serate), ma, naturalmente, ho già pensato alle idee per il mio prossimo album! Spero di poter dare presto qualche informazione in più! Al momento sto iniziando a trovare le influenze e le ispirazioni che voglio per le nuove canzoni. Per quanto riguarda il luogo in cui viviamo, credo che ci sia il massimo del contrasto: viviamo a Göteborg per la maggior parte del tempo, ma poi abbiamo le Isole Canarie dove tornare per le vacanze di Natale e d’estate. Di solito viaggio molto avanti e indietro, perché la mia vita e il mio cuore sono divisi tra questi due luoghi da sogno!