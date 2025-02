Credit: By Vertigo Records – itemfrontback, Public Domain, Link

La formazione originale dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, si riunirà per un incredibile final show previsto al Villa Park il prossimo 5 luglio.

I Black Sabbath, il cui ritorno è stato annunciato da Sharon Osbourne e Tony Iommi direttamente dalla sede dell’Aston Villa, si esibiranno insieme, per la prima volta in 20 anni, come headliner del “Back To The Beginning” festival incredibile che vedrà sul palco anche Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice In Chains, Mastodon, Anthrax e molti altri.

Come se non bastasse on-stage troveremo anche autentici supergruppi formati da artisti come Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan & Slash (Guns ‘n Roses), Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Jake E Lee, Jonathan Davis (Korn), KK Downing, Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Scott Ian (Anthrax), Sleep Token ii (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), Tom Morello (Rage Against The Machine), Wolfgang Van Halen e Zakk Wylde.

Il direttore musicale del festival, Tom Morello, ha affermato: Questo sarà il più grande spettacolo heavy metal di sempre.

I biglietti saranno in vendita dalle 10:00 GMT di venerdì 14 febbraio 2025 su LiveNation.co.uk.

Tutti i profitti andranno alle seguenti associazioni benefiche: Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital e Acorn Children’s Hospice, un ospedale pediatrico sostenuto dall’Aston Villa.