Credit: Marcelo Krasilcic

La band indie pop americana arriva per la prima volta in Italia, ospite della 14^ stagione di Unplugged In Monti, per celebrare i 25 anni di “69 Love Songs”, l’acclamato concept album di canzoni d’amore, eseguite tutte dal vivo in un concerto diviso in due parti.

Per la prima volta in assoluto, i Magnetic Fields faranno tappa in Italia con il loro tour celebrativo del 25° anniversario di “69 Love Songs”, capolavoro senza tempo della band statunitense guidata da Stephin Merritt. Il doppio appuntamento, previsto all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 26 e 27 settembre, fa parte di un tour europeo che toccherà anche Scandinavia, Regno Unito, Spagna e Portogallo.

Durante questa speciale esibizione sinfonica articolata su due serate, Merritt sarà affiancato dai membri storici della band: Sam Davol, Shirley Simms, Chris Ewen e Anthony Kaczynski. La scaletta seguirà fedelmente l’ordine originale dell’album, con metà delle canzoni eseguite nella prima sera e la seconda metà nella serata successiva.

Pubblicato nel 1999 su Merge Records, “69 Love Songs” è un’opera monumentale suddivisa in tre dischi, che ha rappresentato un punto di svolta per i Magnetic Fields, affermandosi come uno dei lavori più amati e influenti della musica indipendente. Il disco ha ricevuto lodi unanimi dalla critica fin dal suo debutto, comparendo nelle classifiche di fine anno di Rolling Stone, The New York Times, SPIN, Los Angeles Times e The Washington Post, oltre a ottenere riconoscimenti da testate come Pitchfork, The Guardian e Stereogum.

Biglietti in vendita a partire dalle 10:00 di venerdì 7 febbraio su www.dnaconcerti.com