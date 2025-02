Nilüfer Yanya, Kneecap, Peter Doherty, Tinariwen, Christopher Owens, Lambrini Girls, Seefeel, Allie X e Youth Lagoon sono alcuni dei nomi che fanno parte della line-up. Beach House, The Jesus Lizard, Kim Deal, Los Campesinos!, Salem, Chat Pile, Fcukers e Horsegirl aggiungono nuovi concerti in diverse location in giro per la città durante la settimana del festival.

Dal 2 all’8 giugno, sette location a Barcellona ospiteranno 56 spettacoli per un’intera settimana di musica

Inoltre, sempre come parte del Primavera a la Ciutat, il Primavera Pro presenterà al CCCB 22 concerti gratuiti che si svolgeranno durante il giorno.

Consulta le date e le location sul sito del Primavera Sound.

Il Primavera Sound Barcelona non è solo ciò che accade durante i tre giorni principali di festival all’interno del Parc del Fòrum, ma è molto, molto di più. E il fatto che questa sia una tradizione che fa parte dell’identità del festival non significa che non meriti di essere evidenziata: questo particolare format cittadino, che trasforma il Primavera Sound in un’avventura multi-schermo, è unico nel suo genere.

Il Primavera Sound Barcelona 2025 cresce ancora di più grazie alla spinta del Primavera a la Ciutat che, ancora una volta, mette in pratica l’idea di creare un evento veramente integrato nella città che lo ospita. Ora che è stata svelata la lineup di questo programma parallelo, la 23ª edizione del festival sta già organizzando un’intera settimana di musica che inizierà lunedì 2 giugno e durerà fino a domenica 8 giugno. Sui palchi del Parc del Fòrum e nelle sedi dei concerti; di giorno e di notte; su larga scala e in maniera più intima.

Una vita in più. Ben quattordici artisti e band, che facevano già parte della lineup di quest’anno del Primavera Sound Barcelona, si esibiranno non solo durante i giorni principali di festival ma anche al Primavera a la Ciutat. Come i Beach House, che ripercorreranno la loro collezione di ninna nanne dream-pop in una rara apparizione al Razzmatazz. E The Jesus Lizard, che celebreranno doppiamente il fatto di aver pubblicato un altro album dopo più di un quarto di secolo. E l’eroina indie Kim Deal, finalmente pronta ad arricchire la propria leggenda con il suo progetto solista. E il per sempre misterioso Salem. Insieme a Los Campesinos!, che presenteranno “All Hell”, la cui emozione è talmente grande da non poter essere contenuta in un solo concerto. E Fcukers e Kelly Lee Owens con un DJ set in una serata sponsorizzata da BBC Radio 6 Music, che ospiterà anche una sessione di Nathan Shepherd, presentatore di Indie Forever sulla radio britannica, nonché Chat Pile, Frost Children, Horsegirl, Momma, Cap’n Jazz, Dehd e Machine Girl.

Tutti questi artisti offriranno ai loro fan una vita in più nell’ambito del Primavera a la Ciutat.

Più Primavera Sound. Dall’altra parte il Primavera Sound Barcelona 2025 cresce ulteriormente grazie all’inclusione di numerosi progetti musicali che si esibiranno in esclusiva al Primavera a la Ciutat. Dal rock di Nilüfer Yanya, ai Kneecap dell’Irlanda del Nord, protagonisti del biopic musicale dell’anno, al cantastorie Peter Doherty, alla band Tuareg Tinariwen, alla riapparizione di Christopher Owens in un nuovo capitolo della sua vita dopo Girls, ad Allie X con il suo gothic pop, al camaleontico Youth Lagoon, alla rivelazione Lambrini Girls, all’artista francese Yseult, ai pionieri Seefeel, ad una festa organizzata dall’etichetta britannica Young Recordings e al post-punk dei La Plata. Insomma, praticamente un festival parallelo al festival stesso, capace di fondere insieme Primavera Sound e Barcellona.

Nei locali… e al CCCB con il Primavera Pro. Tutte queste proposte (e altre) si svolgeranno presso la Sala Apolo, La (2) d’Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, LAUT, La Nau e Enfants: sette location con cui il Primavera Sound ha già collaborato durante l’anno, grazie al calendario del Primavera Tours. I concerti del Primavera a la Ciutat inizieranno lunedì 2 giugno, segnando l’inizio della settimana del Primavera Sound Barcelona, e spianeranno la strada verso i giorni principali del festival con attività il martedì e il mercoledì. Infine, domenica 8 giugno, ci si potrà godere le ultime ore di questa edizione del Primavera Sound Barcelona in diverse location della città.



Inoltre, il Primavera Pro presenterà 22 concerti gratuiti al CCCB il mercoledì, giovedì e venerdì. In questo modo, l’incontro fra professionisti che avviene al Primavera Sound si integra nel programma del Primavera a la Ciutat, riunendo durante il giorno artisti locali ancora da scoprire e artisti provenienti dall’Argentina, Costa Rica, Bulgaria, Norvegia, Regno Unito, Austria, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Indonesia, Corea del Sud e Australia. Il palco del CCCB sarà la vetrina perfetta per proposte provenienti da tutto il mondo (selezionate con la stessa meticolosa cura usata per il resto delle attività del Primavera Sound Barcelona 2025) come JENYS, xicu, Niamh Bury, Remei de Ca la Fresca, OSKA e Juana Aguirre.

Come funziona. Il programma del Primavera a la Ciutat è incluso nell’abbonamento completo per il Primavera Sound 2025 e nell’abbonamento VIP. Per i possessori sarà possibile accedere a un processo di pre-prenotazione, i cui dettagli saranno annunciati presto. Per partecipare ai concerti presso la Sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, LAUT, La Nau e Enfants sarà necessario prenotarsi tramite l’app AccessTicket. Inoltre, limitati biglietti per ogni concerto verranno messi in vendita su Fever. I concerti al CCCB, invece, saranno gratuiti.