Credit: press

La leggenda della musica e icona globale LGBTQ+ Holly Johnson ha annunciato il “Welcome to The Pleasuredome 40th Anniversary Tour”, che celebra quattro decenni dall’iconico album di debutto dei Frankie Goes to Hollywood. La tournée farà tappa anche al TAM Teatro Arcimboldi Milano, per una data unica italiana, lunedì 6 ottobre 2025. I biglietti per lo speciale show saranno acquistabili a partire dalle ore 14.00 di venerdì 7 febbraio sui circuiti ufficiali Ticketone.



Welcome to the Pleasuredome 40th Anniversary Tour

6 ottobre 2025 – TAM Teatro Arcimboldi Milano

Biglietti acquistabili a partire dalle ore 14.00 di venerdì 7 febbraio

Per info e ticket: www.virusconcerti.com

Dopo i suoi acclamati show del 2023, Holly Johnson torna sul palco con una nuovissima produzione che include i successi senza tempo che hanno reso i Frankie Goes to Hollywood una delle band più influenti degli anni ’80. I fan possono aspettarsi di ascoltare brani iconici come la hit “Relax”, “Two Tribes” e l’eterea “The Power of Love”.

Holly ha avuto successo anche come solista con l’uscita di “Blast”, che celebra anch’esso 35 anni e ha prodotto successi come “Love Train”, “Americanos”, “Heavens Here” e “Atomic City”.