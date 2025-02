Fiona Apple, Eddie Vedder, Courtney Barnett, questi sono solo i primi tre nomi di un lungo elenco di artisti che rileggono le canzoni di Neil Young in un nuovo album tributo. Il disco, in uscita il prossimo 25 aprile, si intitola “Heart of Gold: The Songs of Neil Young” e include in totale 14 cover.

“Heart of Gold” esce come prima uscita di un progetto in due volumi, i cui proventi andranno a beneficio della Bridge School.

I primi due singoli dell’album sono la cover di “Lotta love” eseguita da Courtney Barnett e quella di “Southern Man” di Chris Pierce.

La Barnett ha detto: “Lotta Love è una delle mie canzoni preferite di Neil e il testo sembra particolarmente pertinente in questo momento storico“.

Pierce, invece, ha parlato di qualcosa di mistico durante le registrazione: “Ho sentito che gli spiriti dei miei antenati ci hanno fatto visita in studio durante la registrazione di questa canzone, e ho pianto mentre la cantavo“.

Ecco la tracklist: