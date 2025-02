Guai a pensare che la storia dei Primitives si sia fermata al 1992 e che la band debba essere ricordata solo per “Crash”. Il gruppo di Coventry infatti è tornato in pista nel 2009 e da allora è ancora attivo, mettendo a segno degli ottimi brani e un paio di dischi.

La band di Tracy Tracy, sfruttando al massimo il suo spirito indie, ha pubblicato costantemente canzoni su diverse etichette e per diversi progetti a cui è sempre disposta a ispirarsi e a partecipare. “Let’s Go Round Again – Second Wave Singles & Rarities 2011-2025” (atteso il 7 marzo via Elefant Records) è una vera chicca per tutti coloro che seguono le loro uscite, un’opera davvero completa per i fan della band che qui trovano racchiuse tutte le pubblicazioni variegate che si sono avvicendate nel corso degli anni.

“Sweet Sister Sorrow” è il brano inedito che serve come antipasto, ma in realtà le canzoni sono due. L’originale, che mette in mostra il loro lato estremamente orecchiabile e più elettrico, con quello spirito pop che trabocca da ogni “do do do do dooo” che Tracy Tracy canta. La seconda, invece, è più acustica, preziosa e introspettiva, e dà una sensazione diversa a quei versi come “She knows all the hurt in your heart“: una “Symphonic Dream Pop Version” con emozionanti arrangiamenti orchestrali.