Ci sarà anche l’inedito “Blinded” nella nuova raccolta dei Suede “Sci-Fi Lullabies Vol.2″ attesa per il Record Store Day 2025.

L’imminente doppio LP è il seguito della compilation del 1997 “Sci-Fi Lullabies”, che conteneva le B-side dei singoli pubblicati per i primi tre album della band.



‘Vol.2’ è stato annunciato come parte dell’ampio elenco RSD ’25 (sabato 12 aprile) che comprende anche uscite esclusive in vinile di artisti del calibro di Oasis, Charli XCX, Fred Again…, The Cure, Gorillaz e Taylor Swift.

Annunciando l’imminente seguito di “Sci-Fi Lullabies” sui social media, gli Suede hanno scritto: “Questa nuova raccolta di 19 B-side e bonus tracks del periodo 1997-2023 è stata curata da Brett Anderson e include il brano inedito ‘Blinded’.

“Questo doppio LP sarà disponibile in vinile trasparente. Non perdetelo – trovate il vostro negozio di dischi indipendente locale aderente all’iniziativa su recordstoreday.co.uk“.

“Volume 2” raccoglie quindi le tracce bonus e B-side pubblicate da “Head Music”, nel 1999, fino a “Autofiction” del 2022.

Suede “Sci-Fi Lullabies Vol.2” tracklist:

The Sadness In You, The Sadness In Me

Dawn Chorus

Let Go

Crackhead

Cheap

Simon

What Violet Says

Still Waiting

Manipulation

You Don’t Know Me

Days Like Dead Moths

Since You Went Away

Heroin

Leaving

God’s Gift

There Is No Me If There Is No You

Darkest Days

The Prey

Blinded

Ovviamente altre uscite in formato LP che potrebbero sicuramente essere meritevoli di attenzione non mancano.

L’epico set di cover dei Nirvana di Post Malone dell’aprile 2020 verrà pubblicato per la prima volta su vinile, con i proventi che andranno a beneficio della divisione Addiction Recovery/Mental Health di MusiCares. I Rage Against the Machine raccolgono delle registrazioni dal vivo del loro primo tour mondiale in “Live on Tour 1993”. Il Wu-Tang Clan ha collaborato con il produttore Mathematics per un nuovo album intitolato “Black Samson, The Bastard Swordsman”, che segna la prima uscita con tutti i nove membri del leggendario gruppo dal 2014.

I Gorillaz celebreranno il 20° anniversario di “Demon Days” con “Live from the Apollo Theater”, la prima stampa in vinile della registrazione del loro concerto del 2006 ad Harlem, New York. Lo storico livestream mondiale di David Bowie del 2023 per celebrare il suo album “Reality” sarà pubblicato in vinile con il titolo “Ready, Set, Go! (Live, Riverside Studios ’03)”. Il bis del 2022 dei live dei Killers al Madison Square Garden con Bruce Springsteen sarà pubblicato in vinile. “Metal Machine Music” di Lou Reed verrà ristampato su vinile argento metallizzato in edizione limitata.

Sting pubblicherà “Sting 3.0 Live”, che raccoglie le registrazioni dal vivo del suo recente tour mondiale. Gli a-ha pubblicheranno una versione demo completa del loro album del 1980 “Hunting High and Low”. Gli Air raccoglieranno demo e registrazioni dal vivo del loro album “Moon Safari” in un’edizione limitata in vinile. “Lemonheads in Dreamland”, raccoglie musica inedita dei Lemonheads dell’era “Car Button Cloth” della band.