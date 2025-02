credit: Bandcamp

Il progetto My Raining Stars è stato messo in piedi da Thierry Haliniak come progetto solista nel 1998.

Nei primi anni ’90, Thierry faceva parte di una band chiamata Nothing To Be Done che si esibiva con artisti come The Boo Radleys, Adorable e Moose. Essendo cresciuto con gran parte della musica di quei tempi, influenzata in particolare dalla leggendaria era C86 e dai gruppi di Creation Records e Sarah Records, Thierry ha un’attitudine a scrivere canzoni pop classiche.

Poi nel 2008, ecco l”album di debutto dei My Raining Stars “From St Saviour To Quickwell”. Nel 2022 con l’aiuto, alla batteria e al basso, del talentuoso polistrumentista danese Casper Iskov è il momento del secondo album My Raining Stars intitolato “89 Memories”, pubblicato il 17 giugno 2022 da Shelflife (Stati Uniti) e Disco De Kirlian (Spagna), un album di puro pop ma anche dal significato catartico, in seguito alla morte di diversi membri della sua famiglia, avvenuta qualche anno prima.

Sempre assistito da Casper Iskov per la produzione, la registrazione e il mixaggio, ha ri-registrato, tra l’ottobre 2023 e l’aprile 2024, 10 canzoni, alcune vecchie, altre nuove, per questo nuovo album intitolato “Momentum“, che uscirà congiuntamente su Shelflife (USA) e Too Good To Be True il 21 marzo 2025, 10 nuove canzoni pop ma con un chiaro desiderio di un suono più rumoroso.

Il primo assaggio è l’ottima “For Good”, che ha quasi un taglio alla Oasis di metà anni ’90: guitar pop al massimo della sua forma. Accattivante e robusto.

Listen & Follow

My Raining Stars: Bandcamp