I Tremours arrivano da Los Angeles e la loro avventura è iniziata nel 202. Lauren Andino e Glenn Fryatt hanno cominciato con jam session notturne nel bel mezzo che poi si sono lentamente trasformate nel sodalizio creativo della band vera e propria, guidato dalla tensione tra le chitarre di Andino e la batteria pulsante di Fryatt.

Andino, originario della Carolina del Sud, ha suonato con gli LSD And The Search For God e più recentemente con gli L.A. Witch come chitarrista itinerante. Fryatt proviene da Portsmouth, in Inghilterra, ed è stato in tour come batterista per artisti come Cherubs, The Montrose Avenue e Ten Benson.

A quanto ci dicono le note stampa, la band è influenzata tanto dallo shoegaze quanto dal jazz, dall’elettronica e dalla letteratura. “La maggior parte delle nostre canzoni è incentrata sulla solitudine. Non necessariamente la tristezza, ma il conforto che si può trovare nell’essere soli“, dice Andino. “È il momento in cui mi sento più tranquilla”.

Il loro album è decisamente accattivante, si muove sinuoso e ipnotico, lavoramdo sulla forma canzone ma anche sulle sensazioni, con i bordi dei brani spesso slabbrati e cangianti, in modo che ogni ascoltatore possa coglierne le vibrazioni diverse, in modo che agiscano in modo diverso su ognuno.

La band sa spesso essere intensa, penso a un brano come “Dark Glasses”, ma ha anche questa capacità di entrare sottopelle, con una calma quasi ieratica e ipnotica che non ha bisogno di particolari esplosioni sonore per diventare travolgente (“Circulation Sound”). Il nuovo singolo è la bela “Postcards” che ha questa batteria che parte fortissimo, neanche fossimo in presenza dei primi Placebo e poi ecco il cambio di ritmo e l’atmosfera scusa e sospesa che ci cattura, trasformando il tutto in quello space-rock, così visionario e sonico, che ci ricorda i migliori Dummy.

Un disco che ci piace moltissimo!

